Estensi ko nel derby contro Reggio

Sconfitta con onore della Pallanuoto Ferrara contro Reggio Emilia.

La Pallanuoto Ferrara, dopo lo stop contro Bologna di due settimane fa, deve capitolare nuovamente, questa volta tra le mura amiche di Occhiobello, contro la capolista Reggiana Pallanuoto, che quasi a pieni punti (solo un pareggio e nessuna sconfitta) ha conquistato, con la vittoria di sabato, la vetta matematica nella classifica del girone master Emilia. Inizio in salita per i ferraresi, che non riescono a contenere lo strapotere fisico degli ospiti e si caricano di espulsioni sin dalle prime azioni: l’unica rete di casa arriva con Tiozzo. Il secondo tempo vede la squadra di Pastore faticare enormemente in difesa, subendo tre goal dal centroboa Spaziano (fuoriclasse per la categoria), ma acquisendo sicurezza in attacco grazie alla bella doppietta di Di Martino, all’esordio con la compagine estense. Migliore in acqua tra gli estensi

Di Martino con una tripletta, mentre tra gli ospiti è obbligatoria la menzione di Spaziano, che ha spezzato in due la partita nella ripresa.