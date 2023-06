Europei, in Polonia Cinti sfiora il podio con il K4

CANOTAGGIO

Il K4 500 ha sfiorato il podio, 4° posto per il ferrarese Cinti con l’ammiraglia azzurra. A Cracovia, in Polonia, nella seconda giornata dei Giochi Europei, validi anche per l’assegnazione dei titoli continentali, la canoa italiana sfiora l’impresa con il K4 500m (specialità olimpica) di Manfredi Rizza (Fiamme Azzurre), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Andrea Domenico Di Liberto (Fiamme Azzurre) e Giacomo Cinti (CC Comacchio). Al termine sono solo 48 i centesimi di secondo che nella finale di venerdì hanno separato l’ammiraglia azzurra e l’atleta del CC Comacchio dal terzo gradino del podio. Una condotta di gara da manuale con il capovoga, l’argento olimpico di Tokyo Manfredi Rizza, abile a condurre e dettare il ritmo ai quattro componenti della K4 di una prova tutta in crescendo con il tentativo d’attacco negli ultimi 250 metri. Arrivo serrato e cronometro fermo sul tempo di 1.20.848 con la necessità di aspettare il fotofinish per assegnare il bronzo alla Serbia (1.20.800). Vittoria per l’equipaggio spagnolo composto da Craviotto, Arevalo, Walz e Germade, oro in 1.19.964, mentre l’argento va all’Ucraina in 1.20.500. Un risultato prestigioso che mancava dal lontano 2008, quando Benedini, Ricchetti, Rossi e Piemonte chiusero al quarto posto i Giochi di Pechino. Il K4 italiano con il ferrarese Giacomo Cinti, con la nuova distanza olimpica sui 500 metri, torna protagonista tra le grandi d’Europa, e lo fa con un percorso graduale di crescita, grazie al lavoro del direttore tecnico Oreste Perri. Una giornata che ha visto in gara ancora Giacomo Cinti anche nella semifinale del K1 500m (1:40.451), che è valsa la sesta posizione, quindi posizione valida per partecipare alla finale B, dove ha ottenuto un buon piazzamento. Una doppia prova ai giochi europei di Giacomo Cinti, soprattutto quella con l’equipaggio del K4 che rafforza la preparazione ai prossimi importanti appuntamenti internazionali, sempre con uno ‘sguardo’ concreto al sogno di raggiungere la qualificazione alle prossime olimpiadi di Parigi.

Mario Tosatti