Exera e Sidun ok in rimonta Allungo sulle inseguitrici

Nel 2° turno di Serie A Girone B le prime due della classe allungano sulle inseguitrici. Il Ristorantino Sidun va sotto 0-1 e 1-2 contro la Virtus, due volte Cabassa, ma ci pensa capitan Ramadan ad impattare con una doppietta, 2-2 all’intervallo. A 6’ dal termine Caputo da schema da calcio d’angolo e Ramadan allo scadere in contropiede fissano il risultato sul 4-2 Sidun. Se la vede ancora più brutta l’Exera: la doppietta di Rosini manda sul 2-0 l’Osteria Strabassotti; Bassi prima dell’intervallo fa 1 a 2. Nella ripresa l’Osteria Strabassotti tiene il pallino del gioco, ma due eurogol di Faggioli, uniti alle grandi parate di Braglia, valgono il 3-2 all’Exera. Secondo pareggio consecutivo per il Macaco Wine Beer & Food che vede sfumare la vittoria facendosi rimontare dal 5-1 dal Servizi Auto Catozzi: tripletta di Nigrisoli e doppietta di Baroni per il Macaco, tripletta di Crocco, rigore di Basile e 5-5 finale a firma Palma per il Catozzi.

In Serie A Girone A il Basilico mette al sicuro il risultato nel primo tempo, chiuso sul 5-1 contro il Francolino, 6-3 il finale, tripletta di Inglesetti e reti di Audino, Spettoli e Sisti. La vice-capolista Bar Nives dal 3-0 di inizio ripresa, con la doppietta di Kupsi e il gol di Ivanciuc, va sotto contro il Bar Mattino Ostellato sul 3-4 per le doppiette di Zanotti e Rolfini; Alushi impatta sul 4-4, prima che negli ultimi 3 minuti Balestra e ancora Zanotti decretino la vittoria, seconda in 5 gare, del Bar Mattino. Sale a quota 6 anche la Baracca di Guendalo che sconfigge il Real di Mezzo, che di punti ne ha 7. Vantaggio Real di Mezzo con Nicastro e pareggio prima dell’intervallo di Vandini; Callegari e Nicastro per il 3-1 Real di Mezzo, ma la Baracca ne segna 4 di fila, Crepaldi, Conti, Barbari e ancora Conti e vince 5-3. Si prende la terza posizione l’AM Circolo Encap, al 3° successo consecutivo: dopo il gol iniziale di Sgargetta per il Caleffi, Barbatano, Artioli e Fiorini mandano al riposo l’AM sul 3-1. Nella ripresa Boarini la riapre sul 2-3, ma, con un’azione corale con partenza dal basso e tutta di prima, Contestabile serve a Fiorini la palla del 4-2. L’assedio prosegue, ma 2 traverse e le numerose parate di Pozzati si mettono sulla strada del Caleffi che si deve accontentare del 3-4. In Serie B Girone A va al Giustospirito il big match contro l’Hurly Burly: vantaggio Hurly Burly con Nigrisoli, poi per il Giustospirito segnano Loano, Contestabile, Capatti e Montalti nel primo tempo e Caruso e ancora Capatti nella ripresa per il 2-6.