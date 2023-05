Exploit del vivaio dell’Acli Spal Cup e Trofeo Bettani

È un periodo di grande fermento per il settore giovanile dell’Acli San Luca San Giorgio, che ha partecipato alla Spal Cup e al Trofeo Bettani. La quinta edizione della Spal Club, il torneo riservato alle società affiliate a quella biancazzurra disputato tra Cervia, Cesenatico e Milano Marittima, ha visto l’Acli San Luca San Giorgio ai nastri di partenza con addirittura sei squadre dagli Allievi ai Pulcini per un totale di quasi 100 piccoli atleti. Il miglior risultato in assoluto è stato ottenuto dalla selezione rossoblù under 14, giunta terza dopo aver perso immeritatamente la semifinale. A prescindere dai contenuti tecnici comunque quella in terra romagnola si è rivelata un’esperienza fantastica e indimenticabile per i giovanissimi calciatori, vissuta assieme ai compagni in un contesto nuovo e stimolante, lontano dalle rispettive famiglie. In via del Campo invece si è svolta la prima edizione del Trofeo Città di Ferrara, manifestazione dedicata alla categoria Pulcini inserita come tappa del Trofeo Bettani. Hanno partecipato cinque società tra i Pulcini 2012 e altrettante tra i Pulcini 2013. Ebbene, tra i Pulcini 2012 l’ha spuntata il Corticella davanti alla Persicetana, mentre tra i Pulcini 2013 si è imposta La Vittoriosa davanti al Sant’Agata Bolognese. Le prime classificate di entrambi i tornei – nel corso dei quali tutte le squadre si sono affrontate davanti a numerosi genitori – parteciperanno alla fase finale del Trofeo Bettani, in programma dal 9 all’11 giugno a Bellaria.