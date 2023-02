Fabregas e Cerri salteranno la gara del Mazza

Tra i 14 giocatori squalificati dal giudice sportivo per la prossima giornata di serie B ce ne sono addirittura tre del Como, che quindi sabato prossimo si presenterà a Ferrara senza tre pedine preziose dello scacchiere di mister Longo. Si tratta di Odenthal, Fabregas e Cerri, tutti appiedati per un turno. Il difensore olandese è certamente il meno conosciuto dal grande pubblico, ma dopo un avvio di stagione da ‘panchinaro’ si è ritagliato un posto da titolare inamovibile al centro della retroguardia lariana. Fabregas invece non ha bisogno di presentazioni. Chiaramente non è più il favoloso centrocampista ammirato con le maglie di Arsenal, Barcellona e Chelsea, ma è comunque un giocatore che sta fornendo il proprio contribuito. Il passaggio dal 4-3-1-2 al 3-4-1-2 gli ha tolto un po’ di spazio, ma nell’ultimo turno era tornato titolare. Rimediando però un’ammonizione pesante, che lo costringerà a saltare il match del Mazza.

Il giocatore che nella nostra città conosciamo meglio però è senza dubbio Cerri, che in biancazzurro ha giocato due mezze stagioni senza mai riuscire a lasciare davvero il segno. Arrivò la prima volta nell’estate 2016: doveva essere uno dei colpacci del mercato della Spal che si apprestava a disputare da matricola il campionato cadetto, invece il centravanti classe 1996 deluse le aspettative (firmò un gol in Coppa Italia e uno in campionato) lasciando la squadra di Semplici a gennaio per trasferirsi in serie A nel Pescara di mister Oddo. Non andò molto meglio nella stagione 2019-20, quando arrivò a Ferrara nel mercato di riparazione saltando le prime cinque gare per infortunio. La pandemia poi rivoluzionò il calendario, e Cerri disputò la prima partita con la squadra di Di Biagio addirittura cinque mesi dopo il suo trasferimento. Se ne andò mettendo a segno un solo gol (della bandiera), in occasione del match casalingo con la Roma terminato con un tennistico 1-6. Ora Cerri però è un giocatore fondamentale per il Como, e la sua assenza per la Spal è una gran bella notizia.

s.m.