Farabello: "Ferrara nel cuore, torno presto"

di Mauro Paterlini

FERRARA

"Il mio futuro? Sarà in Italia, perchè è lì che vive una delle mie figlie ed è lì che vogliamo vivere noi, con mia moglie e la figlia più piccola. Poi, se dovessi trovare anche una squadra da allenare, tanto meglio...".

Daniel Farabello si racconta dal Venezuela, più precisamente dall’Isla de Margarita, un tempo paradiso dei turisti europei, oggi, in epoca post Covid, un paradiso terrestre dove la povertà è dominante e il turismo è diventato prettamente locale.

"E’ un esperienza nuova – racconta –, sono vice allenatore di un tecnico argentino che mi ha voluto con lui nella serie A venezuelana. Dopo aver lavorato in patria, anche nelle giovanili, ho accettato con entusiasmo. Viviamo in hotel, un autista ci viene a prendere e ci porta al palasport, non c’è molto tempo e nemmeno tante occasioni di fare vita sociale".

Una famiglia di cestisti, quella di Daniel, sparsi in giro per il mondo. D’altronde, con un padre di quel calibro, lo sport e la palla a spicchi erano naturali conseguenze di un processo di crescita e maturazione.

Farabello per la nostra città ha significato tanto: il suo arrivo, nell’estate del 2007, ha alzato il livello di quella Carife e trasmesso a tutti che si poteva vincere toccando vette mai conosciute prima. E così è stato, perchè il nazionale argentino (e ai suoi tempi la concorrenza nella ’seleccion’ era di livello mondiale, basta scorrere i nomi e l’albo d’oro di quegli anni) veniva da stagioni positive in A italiana (a Varese) e spagnola e accettò il Club e Ferrara a scatola chiusa, per vincere la serie A2 al primo colpo.

Missione compiuta, e furono anni bellissimi, con la festa di Fabriano nell’aprile del 2008, il decimo posto da neopromossa ad un passo da un’incredibile qualificazione ai playoff l’anno dopo, e poi l’amarezza di Biella, nel maggio del 2010, a coronamento di una stagione nella quale nulla o quasi funzionò. Decise di rimanere comunque in A2, a 37 anni, per una stagione di ’lacrime e sangue’, la sua ultima italiana, e da capitano portò a termine la missione salvezza di quella Naturhouse, prima di salutare tutti per l’ultima volta, in un palazzo emozionato che quel giorno lo acclamò.

Tornerà? Pare proprio di sì, almeno a giudicare da quello che ha raccontato del suo presente, sulle colonne del Carlino.

Così lui, che con la sua classe cristallina a Ferrara è un indimenticato protagonista di stagioni irripetibili, inizia a raccontare senza segreti passato, presente e futuro della ’Farabello’s family’.

"Mio figlio Francisco è sempre negli Usa, frequenta il college in Nebraska e tra un anno finirà l’esperienza universitaria negli Stati Uniti. Dove andrà? Non credo in Nba, è un playmaker e nel ruolo c’è tantissima concorrenza, credo sia perfetto per il basket europeo, in Italia e non solo".

Tu invece, non torni da quel 2011, l’ultima annata della gestione Mascellani. Ferrara ti aspetta da troppo tempo...

"E infatti la prossima estate verrò di sicuro in Italia, a salutare i tanti amici che ho e che ancora sento. Ho letto che Collins sarà in città in giugno, io non so ancora quando arriverò, ma garantisco che nei prossimi mesi sarò dalle vostre parti. In Italia poi, per la precisione a Bergamo, vive e lavora da anni mia figlia Antonella, per cui sarà un’occasione per rivedere anche lei".

Il tuo futuro può essere l’Italia anche per una carriera da allenatore?

"Mi piacerebbe, ci spero. Perchè comunque è il lavoro che ho scelto di fare nel mio futuro e un po’ di esperienza, sia nei senior che nelle giovanili, ho iniziato ad accumularla".

Anche l’altra tua figlia gioca a pallacanestro, vero?

"Certo, Aurora. Ma il basket femminile in Argentina non è seguito, per cui anche lei verrà in Italia con noi. E’ nata a Varese, non ha problemi di passaporto e proverà da voi a fare la carriera da giocatrice".

Insomma, la tua vita futura è focalizzata sul nostro paese. Inevitabile chiederti la tua opinione sul finale triste del Kleb...

"Mi è dispiaciuto, per la piazza e per i tanti amici che ho e che ho visto soffrire. Non finire nemmeno la stagione è una cosa che non dovrebbe mai succedere. Da voi mi sento a casa e sono certo che ripartirete di slancio, come accaduto nel 2011, a prescindere dalla categoria che si farà".

Farabello allenatore a Ferrara in futuro: sarebbe l’ideale chiusura del cerchio iniziato nel 2007?

"Sarebbe un sogno, per quello che significa Ferrara per me e per quello che abbiamo vissuto insieme. Per ora però resta appunto tale, un bellissimo sogno. Speriamo in futuro possa concretizzarsi, nel frattempo ci vediamo questa estate".