Fari puntati sul Pontelagoscuro contro la Centese

Riflettori accesi sul Po, a Pontelagoscuro c’è lo scontro diretto che può valere la promozione tra i padroni di casa e la Centese capolista. Nel girone di andata i ruoli erano invertiti, erano gli uomini di Luca Fantuzzi al comando e con la possibilità di gestire il vantaggio; in più, al "Bulgarelli" di Cento, il Ponte fece il colpaccio. La posta in palio è decisamente alta: con il largo successo a spese del Berra e il passo falso del Consandolo a Galeazza, la Centese ha riconquistato la vetta della classifica, che è corta in cima, con tre squadre in lizza. Primato che deve difendere dall’insidia del Ponte, che ha sì perso diversi punti negli ultimi due mesi, ma vincendo lo scontro diretto potrebbe raggiungere i rivali. Spettatrici interessate le dirette inseguitrici Consandolo e Galeazza, staccate di due sole lunghezze. Il Consandolo riceve il Funo, che ha bisogno di punti salvezza. I ’Dirani boys’ dovranno tenere la guardia alta, a Funo non più tardi di poche settimane fa lasciò dei punti il Pontelagoscuro. Gara più impegnativa per il Galeazza, che sarà di scena a Molinella, uno delle piazze più difficili, una squadra che viaggia a vele spiegate, reduce da cinque vittorie consecutive. Restiamo nella fascia play off, dove spera di restare il Berra e interrompere la serie negativa. Non sarà una passeggiata, in riva al Po c’è il Tresigallo che ha costretto agli straordinari la Fruges.