Fari su Centese-Galeazza, Consandolo sogna

Mancano due giornate alla fine, salvo spareggi, ma oggi (ore 15.30) potrebbe esserci la svolta. La Centese riceve il Galeazza, un derby con riflessi sulla promozione. I biancocelesti si presentano allo scontro diretto con quattro punti di vantaggio ma a pari punteggio in testa con il Consandolo, che sarà alle prese con una partita meno impegnativa con il Vaccolino fanalino di coda. Una sconfitta dei ragazzi di "Briegel" Govoni e il successo del Consandolo potrebbe lanciare gli argentani verso lo storico salto di categoria. Il presidente Tino Fava è ottimista: "Si sta respirando un bellissimo clima, c’è molta attesa in città, come non si vedeva dai tempi d’oro. Il Galeazza è una bella realtà della categoria, il bilancio finora è in perfetta parità, vinto in coppa e perso in campionato. E’ una squadra che predilige il gioco offensivo, è solida in tutti i reparti e dispone del re del gol della categoria, bomber Govoni. Contro di loro ci giochiamo tutto: vincerà chi avrà più nervi saldi e cuore. Ci sono tutti gli ingredienti per portare a casa il risultato, confidiamo nella spinta del nostro grande pubblico".

Centese con un unico assente, ma di peso, il difensore Cioni. Spero in un passo falso della capolista Centese il Pontelagoscuro. In riva al Po i biancazzurri aspettano il Conselice, penultimo in classifica e già retrocesso. "Attenzione a prendere sotto gamba i romagnoli – ammonisce il presidente Luca Popolo – nel girone di ritorno il Conselice ha sempre fatto bene". Dopo aver reso onore agli avversari però arriva il grido di guerra: "E’ una partita da vincere a tutti i costi – scandisce il massimo dirigente del Ponte – non esiste per noi altro risultato che la vittoria. Quindi dobbiamo fare il nostro e aspettare il risultato delle altre squadre, Centese in primis". E sul derby promozione al "Bulgarelli" ecco l’analisi del presidente Popolo: "Sono sfide tutte da vivere, dove in palio c’è anche il campanilismo. Sono due belle squadre, con rose importanti, sarà una sfida equilibrata con qualche chance in più per la Centese".