Faro di misura sulla X Martiri Igboeli espulso

FARO COOP: F. Masinara, Borgognoni, Bisoli, Biffoni (38’ st Montagno), Farini, Lenzi, Castro (38’ st Carboni), N. Masinara (41’ st Vitali), Garni (25’ st Berti), Satalino (27’ st Pasquali), Bazzani. All.: Cati.

X MARTIRI: Manfredini, Zanella (30’ pt Berveglieri, 19’ st Tolle), De Cristofaro, Rubini, Taribello, Bianconi, Marongiu (15’ st Igboeli), Panzetta (43’ st Marku), Bottura (29’ st Tralli), Pagani, Frignani. All.: Ricci.

Rete: 20’ pt Satalino (F).

Note: ammoniti: Lenzi (F), N. Masinara (F). Espulso: Igboeli (X) al 33’ st.

Importante vittoria casalinga per il Faro, che passa per il risultato di 1-0 sugli ospiti della X Martiri. Partita inizialmente molto bloccata, con le due squadre che si studiano senza sbilanciarsi troppo all’ attacco. Con il passare dei minuti crescono di intensità i padroni di casa, che prendono il pallino del gioco in mano. Al minuto 20’ Garni imbecca Satalino, che libera la conclusione dalla distanza, e insacca alle spalle di Manfredini una bellissima rete. Nel secondo tempo la partita non cambia, con gli ospiti che faticano a impensierire la difesa dei padroni di casa. Il Faro ha due occasioni nitide per raddoppiare, ma prima Masinara e poi Castro non riescono a finalizzare due belle trame di gioco. Al minuto 33 arriva un’espulsione per la X Martiri, con il numero 18 Igboeli che dopo essere entrato in campo da pochi minuti fa un brutto fallo che gli vale il cartellino rosso.