Fenomeno Tomassini: la Tramec è in finale

san bernardo cantù

77

tramec cento

84

ACQUA SAN BERNARDO CANTÙ: Stefanelli 8, Rogic 8, Severini 7, Bucarelli 15, Da Ros, Borsani ne, Nikolic 12, Berdini ne, Baldi Rossi 21, Hunt 6, Morgillo. All. Sacchetti

TRAMEC CENTOT: Mussini 17, Berti, Marks 17, Toscano 11, Kuuba, Tomassini 28, Archie 4, Moreno ne, Zilli 7, Baldinotti ne. All. Mecacci.

Arbitri: Radaelli, Wassermann e Salustri. Note: parziali 21-21; 41-46; 57-63.

E finale sia. Un’altra notte da sogno, un altro pezzo di storia: in semifinale di Coppa Italia, a Busto Arsizio, Cento batte Cantù 77-84 e si conquista la finalissima, in programma questa sera alle 19 contro Cremona. Senza Moreno, gli uomini di Mecacci centrano l’ennesima impresa, in una partita dalle mille emozioni, che la Benedetto porta a casa con merito, e con un cuore enorme. Clima e gara da playoff. La stappa Tomassini con due siluri filati (0-6), Marks segue a ruota (0-9), ma dall’altra parte Baldi Rossi non è da meno, è tiene prontamente a galla Cantù (5-9). Toscano allunga (7-13), ma il vantaggio dura un amen, tempo di due triple del tandem Stefanelli-Severini che consentono ai brianzoli di ritrovare la parità (13-13). Da lì in poi è un susseguirsi di botta e risposta Tomassini-Baldi Rossi che, a suon di bordate dall’arco, accompagnano la sfida al primo gong, in perfetto equilibrio (21 pari al 10’, con il capitano di Cento a tirare 46 dai 6 e 75). Lo show a distanza prosegue nel secondo quarto, con Tomassini che arriva presto a toccare i 18 punti segnati e Baldi Rossi che prova ad emularlo nella metà campo. Con Tomassini, ricomincia a viaggiare a marce alte tutta la band, guidata da Marks e Toscano, a propiziare un break di 9-1 che mette nei guai Cantù, e obbliga Sacchetti al timeout (31-38 al 17’).

Un "minuto" da cui l’Acqua San Bernardo inizialmente trae beneficio (37-39), salvo tornare a sciogliersi poco più tardi, di fronte ai colpi di Mussini e Tomassini (20 punti nel solo primo tempo), che proiettano Cento all’intervallo avanti di 5: 41-46 al 20’. Pronti-via e Mussini apre il fuoco dall’arco (41-49), Tomassini non si fa attendere e replica, siglando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio (41-52). Dall’altra parte, risponde Nikolic (44-53), la Tramec, inizialmente, regge alla grande l’urto, respingendo con forza i primi assalti di Cantù e soffocando la squadra di Sacchetti, che smette di segnare: partendo dalla difesa e producendo buone cose in attacco, la Benedetto spicca il volo e arriva a toccare il +17, con l’ennesimo siluro di Mussini (46-63). Sul più bello, però, gli ingranaggi biancorossi vanno in tilt, la squadra di Sacchetti ne approfitta e dilaga, riducendo quasi interamente lo scarto: 14-0 di parziale e tutto rimandato all’ultimo quarto (60-63 al 30’). Assorbito lo choc, Cento torna a mettersi in moto, piazzando in 3 minuti un break mortifero di 16-4, che vale il nuovo +15 (64-79). Altro giro, altro parziale, questa volta di Cantù (9-0), che torna ad annusare la Tramec, arrivando sul -4 ad un minuto dal termine (77-81). Il rush finale, però, è tutto dei biancorossi, belli da far impazzire i 250 cuori centesi sugli spalti e una città intera.

Giovanni Poggi