Ferrara 2G a Fidenza Serve un colpaccio

Trasferta parmense per la 2G Quisisana di coach Castaldi, di scena questo pomeriggio alle 18 a Fidenza contro la terza in classifica per non perdere ulteriormente terreno dalle prime posizioni. Agusto e compagni stanno vivendo il peggior momento della loro stagione, reduci da tre vittorie nelle ultime otto partite, e in ottica post season devono guardarsi le spalle da Montecchio, che il prossimo weekend farà visita proprio alla Duegi. Quinti in classifica a quota 24 punti, gli uomini di Castaldi hanno come obiettivo quello di mantenere una casella che consentirebbe di affrontare i playoff col fattore campo a favore. Dopo l’annuncio delle cinque promozioni alla prossima B Interregionale, alla Duegi basterebbe aggiudicarsi una serie playoff per passare alla categoria superiore. Discorsi prematuri ma neppure troppo, prima però c’è da riprendere confidenza coi due punti dopo i passi falsi con Castelnovo e Cmp Global Basket.

j.c.