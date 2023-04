Ferrara 2G col Guelfo Poi saranno playoff

Ultimo impegno di stagione regolare per la Duegi di coach Castaldi, in campo questa sera alle 20 al Palavigarano contro Guelfo Basket. Partita inutile ai fini della classifica, con gli estensi già certi del quinto posto e in attesa solamente di scoprire quale sarà l’avversaria nei playoff. Ancora tre squadre sono in lizza per il sesto posto e per affrontare quindi la Duegi nella post season: favoriti restano i reggiani di Montecchio, a cui basterebbe battere in casa Cmp Global Basket per assicurarsi la sesta casella al termine della stagione regolare. In caso contrario, e quindi di sconfitta di Montecchio stasera, ad affrontare Ferrara sarà la vincente dello scontro diretto tra Sg Fortitudo e Lg Competition Castelnovo. Qualunque sia l’avversaria la Duegi si è assicurata il fattore campo a favore nella post season, e l’ipotesi delle ultime ore è che gara uno possa essere giocata domenica 30 aprile alla Giuseppe Bondi Arena. Nel frattempo, c’è da chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare (nella foto il patron Cattani).

j.c.