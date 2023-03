Ferrara 2G contro Montecchio per difendere la quinta piazza

Scontro playoff per la 2G Quisisana oggi pomeriggio (ore 18) al Palavigarano contro Montecchio Emilia. Reduci da tre ko consecutivi, gli uomini di Castaldi hanno assoluta necessità di tornare a muovere la classifica per mantenere il quinto posto e respingere gli attacchi della stessa Montecchio e di Sg Fortitudo, distanti solo due lunghezze dagli estensi.

La Duegi sta attraversando il peggior momento della sua stagione, con sole tre vittorie all’attivo nel girone di ritorno e un trend preoccupante sul piano del gioco che ha bisogno di essere invertito per non disperdere quanto di buono fatto nella prima parte di campionato. Come ha ribadito il diesse Pulidori in settimana, in ottica playoff sarebbe fondamentale conservare la quinta posizione per avere il fattore campo a favore ed evitare avversari "proibitivi" quali Bologna Basket, Fidenza ed Olimpia Castello.

All’andata Agusto e compagni fecero un sol boccone dei reggiani, andando a vincere 92-67 in trasferta, ma il momento era ben diverso e la Duegi era ancora nella sua miglior versione, prima di un lento declino coinciso poi con le sei sconfitte su nove nel girone di ritorno.

Gli avversari di oggi arrivano da due ko di fila (con Scandiano e Molinella) ma in precedenza avevano messo insieme una serie di cinque vittorie consecutive che li ha portati a ridosso del quinto posto tuttora occupato dalla Duegi.

Un piazzamento che oggi andrà difeso con le unghie e con i denti, prima di un altro scontro decisivo il prossimo weekend in casa della Sg Fortitudo.

Jacopo Cavallini