Ferrara 2G, gara cruciale in casa della SG Fortitudo

Gara cruciale in ottica playoff per la Duegi Ferrara, che oggi pomeriggio a Bologna si gioca una grossa fetta di quinto posto contro la Sg Fortitudo, per bissare la bella vittoria casalinga contro Montecchio.

"Purtroppo non saremo al meglio – le parole alla vigilia di coach Marco Castaldi – sicuramente sarà out Cattani per un problema muscolare, mentre valuteremo fino all’ultimo le condizioni di Mujakovic, che è reduce da una fastidiosa scavigliata. La Sg Fortitudo è una squadra da prendere con le pinze, con un roster mediamente giovane arricchito da un paio di elementi di esperienza, giocano un basket molto intenso soprattutto in difesa. Spesso difendono addirittura a tutto campo, chiaro che se trovano un arbitraggio che concede meno vanno un pochino in difficoltà.

Noi dovremo essere bravi a non subire la loro intensità, cercando anzi di superarla visto che sul piano fisico siamo più grossi di loro. Sarà importante leggere nella maniera giusta il metro arbitrale così da adeguarci nel più breve tempo possibile.

All’andata perdemmo di 11 – chiude Castaldi - oggi in caso di successo e di differenza canestri ribaltata saremmo sicuri del quinto posto, a dimostrazione dell’importanza che riveste per noi questa sfida".

