"Ferrara 2G in B interregionale? Vogliamo fare qualcosa di bello"

Un doppio successo che proietta la Duegi verso il quinto posto e il fattore campo a favore nella serie playoff che metterà in palio la promozione in B Interregionale. Le vittorie con Montecchio ed Sg Fortitudo, quest’ultima ribaltando addirittura la differenza canestri, hanno portato una ventata di ottimismo in casa Ferrara Basket 2018 dopo il periodo negativo vissuto dalla truppa di Castaldi fino a un paio di settimane fa.

Il patron Giuseppe Cattani traccia un bilancio prima delle ultime due gare di stagione regolare che certificheranno la quinta casella della Duegi, con uno sguardo al futuro e alla ripartenza del basket ferrarese, che passerà proprio dalla sua società. Cattani, sono arrivate due vittorie fondamentali. Cosa è scattato nella testa di Agusto e compagni?

"Onestamente non pensavo ad un dominio di questo tipo, viste anche le rotazioni ridotte sotto canestro dovute ad alcuni acciacchi. L’approccio alle ultime due gare è stato positivo, con più voglia e cattiveria rispetto ad altre occasioni in questo girone di ritorno".

E’ quindi un aspetto mentale? "La Sg Fortitudo è una squadra ostica, che punta tutto sulla fisicità e sul mettere le mani addosso, e noi queste cose di solito le soffrivamo. Invece abbiamo risposto con la stessa moneta, mi è piaciuto l’atteggiamento". Vuole citare qualche singolo? "Tralasciando la tripla sulla sirena che ci ha permesso di ribaltare la differenza canestri, la prova di Seravalli mi ha colpito soprattutto nei primi due quarti. Legge il gioco in modo speciale, quasi nessuno in questa categoria ha le sue letture. Mi sono piaciuti anche Costanzelli e Yarbanga, e capitan Agusto dopo un periodo di alti e bassi ha fatto il suo".

Che traguardo sarebbe per lei la promozione in B Interregionale?

"E’ una categoria che non abbiamo mai raggiunto, si tratta di uno stimolo ulteriore per tirare fuori orgoglio ed attributi in questo finale di stagione".

E poi tanto del futuro del basket cittadino passa da questo ipotetico salto, non è vero? "Di certo male non farebbe, poi bisognerà valutare tante cose. Siamo ancora in una fase interlocutoria, la categoria dalla quale si ripartirà dipenderà dal budget a disposizione. Di certo stiamo lavorando, lo dobbiamo a Ferrara e ai suoi tifosi".

E’ ancora presto per qualche comunicazione ufficiale?

"Gli interlocutori principali sono Stefano Calderoni e Riccardo Maiarelli, ancora non so nulla su un’ipotetica prima uscita ufficiale, ma questo non vuol dire che a breve non ci sarà".

Lei è ottimista?

"Sono soddisfatto che il lavoro fatto in questi cinque anni alla guida di Ferrara Basket possa dare qualche risultato in futuro. Certo, avremmo tutti fatto volentieri a meno della sparizione del Kleb, ma ora c’è la volontà di costruire qualcosa di bello, senza fare il passo più lungo della gamba".

Jacopo Cavallini