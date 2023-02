Ferrara 2G in caduta libera a Bologna Secondo tempo da incubo del team di Castaldi

bologna basket

100

2g quisisana

68

BASKET: Mansilla 11, Ghini, Tinsley 20, Conti 9, Ballini, Oyeh, Fontecchio 8, Kuvekalovic 18, Tripodi, Beretta 13, Graziani 11, Ben Salem 10. All. Lunghini.

FERRARA 2G: Giovinazzo 6, Romondia 5, Tognon 9, Costanzelli 7, Cattani, Mujakovic 8, Seravalli 12, Yarbanga 11, Ciaroni, Verrigni ne, Agusto 10, Fabbri. All. Castaldi.

Parziali: 25-19; 45-38; 75-56.

Non riesce l’impresa alla 2G Quisisana, che dopo un primo tempo in equilibrio - chiuso sotto di sette lunghezze - crolla nella ripresa e lascia strada libera alla corazzata Bologna Basket, fallendo l’esame della maturità e staccandosi ulteriormente dai primissimi posti della classifica. Una difesa a dir poco colabrodo concede alla fine 100 punti ai felsinei, che con un secondo da 55-30 chiudono in fretta i conti. Per i ragazzi di coach Castaldi, a cui non bastano i 12 punti di Seravalli e gli 11 del giovane Yarbanga, arriva la settima sconfitta in campionato che certifica il rendimento altalenante di questa seconda parte di stagione, dopo un avvio pressoché perfetto.