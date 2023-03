Ferrara 2G in rottura prolungata Pulidori: "Tutto nelle nostre mani"

Sei sconfitte nelle ultime nove partite, di cui tre consecutive, e un trend preoccupante sul piano del gioco e della condizione fisica di alcuni elementi chiave del roster. La 2G Quisisana è crollata anche a Fidenza al cospetto della terza in classifica, ma ha mantenuto il quinto posto che sarà messo a dura prova nelle prossime due uscite contro le dirette inseguitrici Montecchio e Sg Fortitudo. Troppo importante, anche in ottica ricostruzione del basket cittadino, una promozione in B Interregionale che aprirebbe poi scenari interessanti durante l’estate. "Questa squadra non era stata costruita per vincere – analizza il diesse Andrea Pulidori –, le sei vittorie di fila all’inizio sono state un’anomalia, così come la finale playoff raggiunta lo scorso anno. E’ un gruppo che ha perso un giocatore di esperienza come Cortesi e ha aggiunto diversi giovani grazie alla collaborazione con la Vis, ma il vantaggio che avevamo all’inizio si è assottigliato partita dopo partita, gli avversari ci hanno preso le misure e soprattutto si sono rafforzati. Perché noi no? Beh, ripeto che si era partiti con scenari e obiettivi differenti rispetto a quelli che si sono aperti in corso d’opera, la sparizione del Kleb e l’aumento delle promozioni ora ci fanno fare ragionamenti diversi. Ma il mercato è chiuso, e non abbiamo possibilità di muoverci. E’ indubbio che non stiamo giocando con la stessa fluidità che avevamo ad inizio stagione – prosegue Pulidori –, ma ci stiamo portando dietro tanti acciacchi di giocatori chiave come Agusto, Verrigni e Seravalli. Sono piccoli contrattempi che influiscono sulle nostre prestazioni, anche se c’è da dire che il destino è ancora nelle nostre mani. Le prossime due partite determineranno la nostra posizione alla fine della stagione regolare, sarebbe importante restare tra le prime sei per incrociare un avversario alla nostra portata ai playoff". Ricordiamo che con i posti promozione saliti a cinque, basterebbe vincere un turno di post season per assicurarsi il passaggio alla prossima B Interregionale. E con un titolo di quarta serie conquistato sul campo, poi si vedrà a cosa puntare in futuro.

Jacopo Cavallini