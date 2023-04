Ferrara 2G riceve Anzola, quinto posto al sicuro

Impegno morbido per la Duegi di coach Castaldi, che dopo la sosta pasquale torna in campo alle 18 al PalaVigarano (ormai certa del quinto posto) contro Anzola, penultima in classifica e senza più nulla da chiedere al campionato. "Abbiamo recuperato gli acciaccati Cattani e Mujakovic – anticipa il tecnico degli estensi Marco Castaldi –, sono a disposizione dopo che in settimana entrambi hanno ripreso ad allenarsi. La classifica non inganni, contro Anzola ci aspettiamo una battaglia, in panchina siede l’ex Cento e 4 Torri Corrado Moffa e loro ultimamente stanno utilizzando quintetti un po’ più piccoli del solito, aspetto che ci può dare fastidio". Alla Duegi mancano due partite per terminare la stagione regolare, poi sarà tempo di playoff per un posto nella prossima B Interregionale, con la lotta per il sesto posto ancora aperta a tre squadre: Montecchio, Sg Fortitudo e Castelnovo ne’ Monti, tutte e tre ancora possibili avversarie di Ferrara nella post season. Già domani, però, una prima scrematura potrebbe essere fatta, visto che il turno in questione prevede lo scontro diretto tra Montecchio e Castelnovo.

Agusto e compagni, nel frattempo, non devono perdere il filo ma continuare a macinare vittorie come prima della sosta pasquale, per arrivare nella miglior condizione possibile ai playoff.

UNDER 19, ARGENTA BATTE LA SCUOLA BASKET.

Netto successo della Cestistica Argenta ai danni della Sbf Ferrara in gara uno dei quarti playoff nel campionato Under 19 Gold. Alla Giuseppe Bondi Arena, davanti a una discreta cornice di pubblico, è finita 68-96 per gli argentani, al comando sin dalla palla a due. Alla partita hanno assistito anche Paolo Piazzi e Giuseppe Cattani, oltre a coach Stefano Michelini. Gara due è prevista per giovedì 20 aprile alle 20.30 a Consandolo.

Jacopo Cavallini