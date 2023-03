Ferrara 2G, sabato a Bologna conta tanto

Settimana importante per la Duegi, che dopo essere tornata al successo sabato scorso contro Montecchio Emilia si appresta ad affrontare la Sg Fortitudo in quello che ha il sapore di un vero e proprio spareggio per il quinto posto. Due lunghezze di distanza separano le due squadre in classifica (26 a 24) ma in virtù della vittoria dell’andata i bolognesi con un successo scavalcherebbero gli uomini di Castaldi avendo il 2-0 a favore negli scontri diretti. Mantenere la quinta casella per Agusto e compagni significherebbe avere poi il vantaggio del fattore campo nella serie playoff che metterà in palio la promozione alla prossima B Interregionale. Tornare a casa coi due punti da Bologna vorrebbe dire mettere una grossa ipoteca sul quinto posto, allungando a +4 sulla Sg Fortitudo a sole due giornate dal termine della stagione regolare, peraltro abbordabili per la Duegi, che affronterà in casa Anzola e Guelfo Basket. Si gioca sabato alle 18 alla Palestra "Alutto".

j.c.