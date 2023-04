Ferrara 2G, scattano i playoff con in palio la B Oggi gara uno in casa contro Montecchio

Gara 1 di playoff per un posto nella prossima B Interregionale per la Duegi Ferrara, in campo alle 18 al Palavigarano contro la Dilplast Montecchio, battuta nettamente sia all’andata che al ritorno. "Ci siamo detti sin da subito che le due vittorie larghe in stagione regolare non devono contare – ha detto alla vigilia coach Marco Castaldi –, ai playoff si gioca ad un altro livello e spero di averlo inculcato nella testa dei miei ragazzi. Noi stiamo bene, per fortuna oggi avrò tutti a disposizione. Montecchio è una squadra imprevedibile, che tira tantissimo da tre punti nei primi secondi dell’azione, con mezze transizioni riescono ad andare in fretta alla conclusione. Hanno due o tre giocatori esperti, il più temibile è il rientrante Germani, che gli dà una dimensione interna sotto canestro. Nel caso in cui dovessero trovare una buona giornata al tiro da fuori, poi diventano veramente fastidiosi, perché hanno giocatori capaci di segnare tanti punti con pochi tiri. Dovremo stare attenti in difesa e alzare il livello fisico della partita" (nella foto, il patron Giuseppe Cattani).

j.c.