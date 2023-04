Ferrara 2G soffre per due quarti, poi Seravalli la trascina in gara 1

ferrara 2g

78

arena montecchio

62

FERRARA 2G: Cattani 4, Agusto 4, Fabbri, Yarbanga 10, Romondia 11, Mujakovic 3, Verrigni 13, Seravalli 23, Costanzelli 8, Tognon 2, Giovinazzo, Ciaroni. All. Castaldi.

Parziali: 17-21; 32-40; 56-51.

Venticinque minuti di paura, poi la Duegi cambia marcia e si impone in gara 1 playoff contro Montecchio col punteggio di 78-62. Una gara dalle due facce, quella del Palavigarano, che ha visto partire contratti gli uomini di Castaldi, sotto 4-10 al 4’ e 7-15 al 6’ dopo un avvio davvero sottotono. Verrigni prova a cambiare l’inerzia del match con un paio di buone transizioni offensive che portano la Duegi sul -4 al primo mini intervallo. Il canovaccio non cambia nella seconda frazione di gioco, con Montecchio decisamente più fluida e precisa al tiro: si va negli spogliatoi sul 32-40. La ripresa vede gli ospiti toccare addirittura il +11 (36-47) prima dello showtime targato Seravalli, che si sveglia dal torpore dei primi due quarti e insacca una serie di canestri deliziosi, che portano i suoi prima sul -5 poi sul 56-51 del 30’. L’inerzia della sfida d’un tratto è tutta per gli uomini di Castaldi, che nell’ultimo parziale gestiscono il vantaggio giocando sul velluto, sulle ali dei giovani scuola Vis Romondia e Yarbanga. Montecchio si innervosisce ed esce dalla partita, il finale premia nettamente la Duegi che si guadagna così il primo match point per salire in B Interregionale, sabato alle 20 sul campo di Sant’Ilario d’Enza. GIOVEDI’ SERA A CENA CON LA FONDAZIONE FENICE. Bella iniziativa targata Fondazione FeNice, che su idea del presidente della 4 Torri Luigi Moretti organizza una cena giovedì 4 maggio dalle 20 nello stand della Sagra Scottadito, di fianco al Pala 4T. Sarà presente anche il sindaco Alan Fabbri. Prenotazione obbligatoria al numero 3468412434.

Jacopo Cavallini