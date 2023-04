Ferrara 2G travolgente Gara mai in discussione

ferrara 2g

FERRARA 2G: Giovinazzo 2, Romondia 11, Tognon 7, Costanzelli 13, Cattani 6, Mujakovic 7, Seravalli 9, Yarbanga 4, Verrigni 18, Ciaroni, Agusto 10, Fabbri 4. All. Castaldi.

Parziali: 28-22; 56-39; 70-53.

Vittoria comoda per la Duegi di coach Castaldi, che al Palavigarano batte 91-65 Anzola certificando così il quinto posto che sta a significare fattore campo a favore nei playoff. Gara mai in discussione quella contro la squadra bolognese, che ormai non aveva nulla più da chiedere al campionato, con la Duegi avanti già 28-22 alla fine del primo quarto. L’allungo decisivo arriva però nella seconda frazione di gioco, con Verrigni ed Agusto sugli scudi, per il +17 (56-39) con cui gli estensi vanno all’intervallo lungo. La ripresa è un lunghissimo "garbage time", Ferrara allunga fino al +26 della sirena e ora aspetta solo di capire quale sarà la sua avversaria nella serie playoff che metterà in palio un posto nella prossima B Interregionale.