Ferrara Basket scatenata Un poker di nomi nel mirino

BASKET

Una coppia di esterni che per la categoria dovrebbe rappresentare un lusso, visti i trascorsi e le cifre in diverse piazze di Serie B, un’ala piccola che ha vinto quattro campionati negli ultimi cinque anni, e un lungo strutturato con una discreta mano anche dall’arco dei 6,75. Ferrara Basket 2018 ha il mirino puntato su quattro pedine che faranno parte del quintetto guidato da coach Adriano Furlani: Riccardo Ballabio e Davide Marchini sul perimetro, Borko Kuvekalovic nello spot di "3" e Alessandro Cecchetti in quello del "5". Trattative ben avviate, soprattutto quelle per i tre esterni, mentre il nome del lungo ex Bakery Piacenza circola in maniera forte da un paio di giorni. Per Ballabio e Marchini mancherebbe solo la firma: il primo è un play del 1998 che a Monopoli, in B, ha messo assieme 15.4 punti e 2.7 assist a gara nella passata stagione, tirando col 47% da due e il 35% da tre. Il secondo, una guardia a cui piace sparare in uscita dai blocchi, segnava 15 punti di media in 29 minuti col 51% da due e il 38% da tre. Cifre importanti per giocatori di B1, immaginiamoci cosa potrebbero significare in una categoria inferiore. Di Kuvekalovic parliamo ormai da tempo, la sensazione è che Ferrara lo abbia bloccato in attesa del momento giusto per piazzare la zampata finale. Il profilo nuovo sotto canestro è quello di Alessandro Cecchetti, centro classe 1991, 200 cm per 115 kg, reduce da una stagione da 14.8 punti e 6.4 rimbalzi con la canotta della Bakery Piacenza: il ds Pulidori lo ha sondato in alternativa all’ex Kleb Lorenzo Molinaro, e la strada al momento sembra più percorribile, tant’è che Ferrara avrebbe già messo sul piatto al giocatore la propria offerta. Nel frattempo, è arrivata ieri la terza conferma nel roster biancazzurro: l’ala classe 2002 Edin Mujakovic, al secondo anno consecutivo in maglia Duegi. Lo scorso anno per lui 5.1 punti di media in 26 partite disputate: "Edin ha dimostrato la scorsa stagione di essere pronto per questo tipo di campionato", ha commentato coach Furlani.

Jacopo Cavallini