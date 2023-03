Ferrara Bulls a caccia di un titolo Duecento atleti in gara al palasport

I Ferrara Bulls a caccia di un alloro europeo. Al via nel pomeriggio di ieri l’European Winners Cup (EWC) di Tchoukball, in programma nel fine settimana, che vedrà protagonista anche la formazione estense.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata al Ferrara Tchoukball e patrocinato dal Comune di Ferrara, saranno presenti per l’Italia tre squadre: Rovello Sgavisc, Saronno Castor e Ferrara Bulls, due svizzere (Geneva Dragons e Flyers Val-de-Ruz), due squadre tedesche (Viking Dusseldorf e ASC Weimar), due inglesi (Guilford Inferno e Bury King), due polacche (Warsaw Hornets e Ursus Kuznia Raciborska) e la francese TchoukBall Comtois.

La manifestazione si concluderà domani e vedrà il coinvolgimento di quasi 200 persone. L’European Tchoukball Federation ha scelto la città di Ferrara per ospitare l’European Winners’ Cup (EWC) di Tchoukball, competizione a dodici squadre che vedrà impegnate le squadre prime e seconde classificate dei campionati nazionali dei paesi europei dove questo sport viene praticato.

Le fasi eliminatorie prevedono due gruppi suddivisi in sei squadre, che si confronteranno tra di loro, al termine saranno definite le varie semifinali per la classifica finale dell’EWC. Nel dettaglio le partite del gruppo A nella giornata di ieri si sono svolte cinque incontri alla palestra De Pisis 1 di viale Krasnodar Ferrara, mentre in quella odierna si terranno dieci partite alla palestra comunale di Poggio Renatico.

Il gruppo B, dove sono inseriti i Ferrara Bulls, ieri ha disputato cinque gare alla palestra Aleotti di Ferrara, mentre oggi dieci al palazzetto dello sport di Ferrara. L’appuntamento principale con le finali è per domenica al palasport.

La finale per il primo e secondo posto è programmata alle 15,30, preceduto da quella per il terzo e quarto posto. L’evento sarà possibile grazie alla presenza di 50 volontari (di cui 40 ferraresi).

A Ferrara lo sport del Tchoukball è praticato regolarmente da circa cento atleti, con età dai cinque ai trentacinque anni ed è conosciuto da molti ragazzi, che lo hanno provato a scuola attraverso i progetti che vengono proposte negli istituti di ogni ordine e grado.

La disciplina del Tchoukball è similare a quella della pallamano, con alcune differenze. Si gioca in 7 giocatori con un pallone e due speciali pannelli di rimbalzo collocati alle estremità del campo.

L’obiettivo del gioco è quello di tirare la palla sul pannello, cosicché essa rimbalzi in un modo tale che nessun difensore riesca a prenderla al volo prima che cada sul campo di gioco. Grazie alle caratteristiche insite in questo sport quali rispetto, collaborazione, amicizia, divieto di contrasto fisico, è arrivato il riconoscimento dall’Onu come strumento di amicizia fra i giovani.

Mario Tosatti