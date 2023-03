Ferrara Bulls campioni europei, battuto in finale Rovello Sgavisc

TCHOUKBALL

I Ferrara Bulls sono campioni europei di Tchoukball. Si chiude con la conquista del trofeo più prestigioso da parte degli estensi, la tre giorni dell’European Winners Cup (EWC) di Tchoukball tenutosi a Ferrara, organizzato dal Ferrara Tchoukball e patrocinato dal Comune di Ferrara. Una grande gioia per la formazione estense. che completa così un torneo fatto di sole vittorie, ben sette su altrettante partite. I Ferrara Bulls hanno dimostrato di primeggiare al cospetto delle dodici formazioni partecipanti, provenienti dalla Svizzera, Germania, Inghilterra, Polonia, Francia e le due formazioni italiane. Il percorso di avvicinamento alle semifinale ha visto la squadra ferrarese vincere il girone B con cinque vittorie e 10 punti, conquistati contro Val de Ruz Flyers, Tchoukball Ursus, Dusseldorf Vikings, Guildford Inferno e TB Club Comtois Una domenica iniziata con tutte le semifinali per definire la classifica, in quella per accedere alla finalissima, giocate al palasport di Ferrara, i Ferrara Bulls hanno superato con il punteggio di 70 a 52 il Saronno Castor, formazione del campionato italiano. Una finale dell’European Winners Cup (EWC) di Tchoukball tutta italiana con i Ferrara Bulls che hanno affrontato il Rovello Sgavisc. Nella finale per il terzo e quarto posto Il Val de Ruz Flyers ha vinto 66 a 60 contro il Saranno Castore.

L’attenzione è poi stata per la finalissima, con una buona cornice di pubblico e tifosi, dove la formazione dei Ferrara Bulls hanno superato, al termine di una partita combattuta ed equilibrata fino alla fine, il Rovello Sgavisc con il punteggio di 55 a 52, aggiudicandosi il titolo europeo. Al fischio finale è scoppiata la festa per i giocatori ferraresi, tra abbracci e lacrime, che sul podio hanno alzato l’ambito trofeo europeo. Un bilancio della manifestazione più che positiva impreziosita dalla vittoria finale dei padroni di casa dei Ferrara Bulls. L’European Winners Cup (EWC) di Tchoukball, tenutasi nello scorso weekend, ha richiamato a Ferrara circa duecento partecipanti, provenienti dall’estero e da altre città italiane.

Mario Tosatti