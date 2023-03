Ferrara Bulls in lizza per il titolo Oggi le finali europee al palasport

I Ferrara Bulls alla fase finale per contendersi il titolo europeo. Al termine delle due giornate dell’European Winners Cup (EWC) di Tchoukball, si sono definiti gli accoppiamenti che determineranno il podio e classifica finale del campionato di Tchoukball, organizzato dal Ferrara Tchoukball e patrocinato dal Comune di Ferrara. L’European Tchoukball Federation è una competizione a dodici squadre che ha visto impegnate le squadre prime e seconde classificate dei campionati nazionali dei paesi europei dove questo sport viene praticato. Le fasi eliminatorie si sono disputate con due gruppi A e B suddivisi in sei squadre, che si sono confrontate in cinque partite complessive. I Ferrara Bulls sono arrivati tra le quattro formazioni che si contenderanno il titolo europeo, le due semifinali e finali che si terranno oggi al palasport di Ferrara. La formazione ferrarese giocherà alle 10 come prima del girone B, avendo vinto le cinque partite del girone e quindi a punteggio pieno 10 punti. Le altre semifinali e finali, che determineranno le posizioni dal 5 alla dodicesima posizione, si svolgeranno in parte alla palestra comunale di Poggio Renatico ed al palasport di Ferrara. L’appuntamento principale con le finali, quella per il primo e secondo posto è programmata alle 15,30, preceduto da quella per il terzo e quarto posto alle 14.15.

Mario Tosatti