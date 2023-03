"Ferrara, che peccato Pagati gli errori passati"

"Ferrara tornerà dove è giusto che stia", aveva scritto poche ore dopo l’annuncio del ritiro del Kleb dal campionato. A distanza di due settimane dal triste evento, l’ex capitano biancazzurro Tommaso Fantoni ha voluto stringersi in un abbraccio virtuale alla gente che lo ha sostenuto per cinque lunghe stagioni. Il centro livornese, tornato proprio quest’anno nella sua città natale sponda Libertas, non ha fatto mancare la vicinanza al popolo biancazzurro.

Tommaso, cosa ha provato quando ha saputo la notizia? "Un dispiacere enorme, per tutto il territorio, la gente, i tifosi di Ferrara. Per me non è stato un fulmine a ciel sereno, sapevo che la società era in difficoltà, ma sembrava che il peggio fosse passato. Poi a fine stagione si sarebbe tirata una riga e capito quali erano i problemi da aggiustare. Purtroppo non ci si è arrivati".

Che idea si è fatto di questa storia?

"La verità probabilmente non la sapremo mai fino in fondo, ma le voci che si sono rincorse nelle ultime settimane sono tante. Da quel che ho capito il presidente Miozzi è sparito, senza spiegare quel che è successo: comportamento discutibile".

Ma i problemi arrivavano da più lontano?

"Voglio bene all’ex patron D’Auria, c’è grande rispetto e amicizia tra noi. Ma credo che ad un certo punto si potesse abbassare un po’ di più il tiro, due anni fa si è costruito un roster spendendo tantissimo e senza avere il budget coperto per tutta la stagione. Dico però che se gli sponsor che c’erano quest’anno fossero entrati l’anno prima non ci sarebbero stati problemi, e questa è stata una fortuna che Miozzi evidentemente non ha saputo sfruttare".

A Ferrara si lavora sottotraccia per ripartire da una B1. Con la riforma che campionato sarà?

"Sicuramente più professionistico rispetto ad ora, anche se l’idea dello straniero non mi stuzzica molto. Credo che l’intenzione sia quella di fare un taglio e capire chi ha le capacità per resistere e strutturarsi. Sono contento che Ferrara stia lavorando a quello, ma non è scontato trovare un titolo in vendita in una categoria che l’anno prossimo sarà molto ambita".

Il suo augurio ai tifosi ferraresi.

"Una situazione del genere è già capitata, dico a tutti di resistere. Ferrara e pallacanestro sono due parole che devono stare nella stessa frase. Mi auguro di rivedervi al palazzetto ogni domenica dalla prossima stagione".

Jacopo Cavallini