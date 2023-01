Ferrara e Rimini, un derby lungo 40 anni

Sono due parenti un po’ alla lontana, Rimini e Ferrara, due cugine di secondo grado che si sono comunque trovate ripetutamente di fronte all’ombra del canestro. Soprattutto in A2 (in B2 una sola stagione, quella 20112012, con un successo per parte), tanto che il match si consumerà domenica nella città estense sarà la sfida numero 29 in questa categoria. E il bilancio, a tutt’oggi, sorride ai romagnoli (16-12 il conto). Va però subito fatta una precisazione temporale, poiché Rimini ha letteralmente dominato la scena nel secolo scorso (8-0 l’eloquente parziale), mentre in questo millennio comanda Ferrara (12-8 per gli emiliani). Tutto cominciò nella remota stagione 8283, giusto 40 anni fa, con gli adriatici che vinsero entrambe le gare all’overtime (82-86 là, 84-82 al Flaminio). La stagione successiva nuova doppietta e blitz memorabile dei biancorossi di Pasini sulla Mangiaebevi di Calamai ed Ebeling, con Wansley insolito mattatore in attacco: 99-100 sul tabellone e ben 35 punti con tanto di schiacciata – altra rarità – per ‘Ernestone’, che normalmente ne sfornava 12-13 a uscita (per il centro 1217 dal campo e 1116 ai liberi, con 13 rimbalzi a contorno).

Altra epoca, nel 9192, con la matricola Marr che sbanca Ferrara in rimonta (era una matricola anche l’allora Cercom del presidente Scopa) con la nitida impronta di un ventenne di talento, tale Carlton Myers in un finale da urlo: e al ritorno comodo bis per la truppa del ‘Paso’, che finirà poi in A1 (108-79).

Due stagioni più tardi altra, doppia unghiata per i romagnoli: in terra emiliana il raid arriva al supplementare (106-116 dts), al Flaminio è tutto più semplice (89-70), mentre Ferrara retrocederà e mancherà per un po’ da quei palcoscenici. Bisogna poi attendere il campionato 0102 appunto per riprendere il discorso, con la Sinteco di Mascellani e coach Trullo che stoppa a 8 la striscia degli avversari vincendo in casa (90-70) e nell’orologio (78-76), mentre in riva all’Adriatico sorride la Conad Rimini (99-93, 25 pt di Marques Bragg).

Ancora 2-1 Ferrara nel torneo 0203, mentre nei campionati 0304, 0405 e 0506 gli estensi non fanno assolutamente sconti, incamerando 7 vittorie su altrettante opportunità. Nel campionato 0607 il bilancio è invece in parità (1-1), mentre nell’annata seguente è Rimini a prendersi due volte lo ‘scalpo’ dei rivali (83-76 qua, 77-78 in terra emiliana con tap-in di Rashad Bell allo scadere, blitz che rovina la festa agli estensi, vicinissimi a quell’A1 che conquisteranno poi lo stesso una settimana dopo a Fabriano). Nel torneo 1011 gli ultimi faccia a faccia, con l’Immobiliare Spiga Rimini che vince in casa (76-55, 16 di Quadre Lollis) e anche al ritorno (69-76, ben 34 pt di Dusan Vukcevic) contro la Naturhouse di Martelossi. Altro stop lungo due lustri fino allo scorso 22 ottobre, Rbr a segno 80-65 (Ogbeide 16). Nel complesso Rimini ha disputato 15 partite a Ferrara, vincendone quasi la metà (7-8 il conto). Un motivo in più, in casa Tassi Group, per fare attenzione.

Alberto Crescentini