Ferrara Nuoto in gara su più fronti

Dopo un autunnoinverno che ha visto gli atleti di Ferrara Nuoto impegnati in vari meeting nazionaliinternazionali, arriviamo al termine di questa prima parte di stagione con nuovi importanti risultati.

Dopo aver vinto infatti a marzo ben 21 medaglie alle recenti finali regionali Fin di vasca corta, giungendo seconda delle realtà di Ferrara nelle prime 11 squadre regionali e davanti ad altre due società del territorio che gestiscono propri impianti natatori con bacini importanti di utenti, Ferrara Nuoto

partecipa ai Criteria giovanili di nuovo questa settimana a Riccione, fino al 5 aprile, con ben 8 atleti, al Campionato Italiano di Nuoto di Fondo Indoor dell’1112 aprile con un’atleta, al Campionato Italiano Assoluto Primaverile di Nuoto in vasca a lunga sempre a Riccione dal 13 al 17 aprile con altri otto tesserati.

Ai Criteria giovanili scenderanno in acqua per disputare 21 gare ed una staffetta Ferrari Valentina, Piscitelli Camilla e Vazyovska Anastasia per il settore femminile,

Candeloro Lorenzo, Di Berardino Mario, Nanetti Ettore, Pennetta Francesco e Rossi Francesco per il settore maschile.

Al Campionato Italiano Assoluto Primaverile al momento gareggeranno Candeloro Lorenzo, Di Berardino Mario, Nanetti Ettore, Pennetta Francesco, Rossi Francesco, Ottonello Paolo, Valli Ambra Serena e Vyazovska Anastasia, ma il numero delle gare qualificate è ancora da definire, varranno infatti anche i Criteria giovanili di questi giorni ai fini della qualificazione.