"Ferrara, tornerai a festeggiare Ora unire le forze"

di Mauro Paterlini La notizia della scomparsa del Kleb Basket dal panorama cestistico nazionale è una ferita aperta e dolorosa anche per tutti coloro che hanno contribuito a rendere Ferrara negli anni una piazza storica della palla a spicchi, e che non hanno reciso il cordone ombelicale con il Castello Estense. Sandro Crovetti ad esempio, che come general manager del Basket Club di Roberto Mascellani dal 2002 al 2010 ha contribuito a scrivere pagine bellissime e irripetibili, a Ferrara capita spesso per esigenze famigliari (la moglie è ferrarese) ed è rimasto molto colpito da quanto accaduto. "Negli ultimi anni ero capitato a qualche partita, nella gestione di D’Auria prima e di Miozzi poi, e ho sempre mantenuto i contatti con Matteo Mazzoni di Top Secret, che con noi nel 2005 entrò come sponsor gestendo la sicurezza al palasport. Vedevo un impianto rinnovato – spiega Crovetti – e ripensavo alla lotta contro il tempo che nel 2008 dovemmo fare per adeguarlo ai 3500 posti di capienza che la serie A richiedeva. Sono affezionato insomma, a città e palazzo, e tornare mi piaceva di tanto in tanto, perchè vedevo quanto la gente ricordasse bene cosa avevamo fatto nei nostri anni". Ora invece è stato...