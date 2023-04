Ferrara Triathlon, a Lido Nazioni un successo a tutto tondo

Il grande Triathlon fa tappa a Ferrara al Lago delle Nazioni, dove sabato si è svolta una delle gare del campionato italiano più longeve nel panorama nazionale ed organizzata dall’altrettanto storica società Ferrara Triathlon. Sul tabellone nomi di professionisti di grande rilievo, in totale gli atleti iscritti sono stati 240, con un enorme lo sforzo organizzativo che ha messo in campo più di 80 volontari. Nella gara maschile ha vinto Alberto Nardin del Team Fisiosport di Torino, seguito da Alessandro Degasperi della Doloteam Trento, favorito alla vigilia. Tra le donne gara impressionante dell’austriaca Gabriele Obmann, che taglia per prima il traguardo e Alberta Miori della Buonconsiglio Nuoto di Trento, giunta seconda, che chiudono con due tempi stellari, terzo gradino del podio per l’atleta locale Elena Tuzza della Rhodigium.

La compagine estense, oltre ad organizzare l’evento, ha schierato 5 atleti: Nicoletta Grossato, Roberto Barbieri, Marco Vitali, Alberto Amà e l’esordiente Dario Barillari, e tutti hanno portano a termine la gara entro il tempo limite. Ieri a Quinzano d’Oglio sono andati in scena i campionati italiani di Duathlon classico (10km corsa – 40 km bici – 5 km corsa) e l’atleta ferrarese Rossella Carletti si è aggiudicata il 3° posto nella Categoria M6.