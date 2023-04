Ferrara Triathlon conquista il podio con Anita Bergamini a Lignano Sabbiadoro

Inizia prepotentemente la stagione del triathlon italiano e nello scorso fine settimana si sono svolti tre eventi compresi nel calendario nazionale della Federazione Italiana Triathlon.

Sabato a Lignano Sabbiadoro Triathlon Sprint a cui ha partecipato Anita Bergamini, che si aggiudica il secondo posto di Cat M2 in una gara caratterizzata dai percorsi tracciati nel mare antistante la località friulana e nelle vie del centro cittadino. Domenica, sempre sulla distanza Sprint, si è gareggiato ad Asola e per la società estense erano presenti Michele Bottoni, Gianni Cavallarin e l’esordiente Sandro Prini. Gara svoltasi presso il Centro Sportivo Schiantarelli e molto ben organizzata dalla società locale. Infine, sul versante romagnolo si è svolta a Gatteo a Mare un’altra gara su distanza sprint con frazione di nuoto in un mare ancora con temperature al limite del regolamento (13°C). Ferrara Triathlon presente con ben 7 atleti: Marco Vitali, Roberto Barbieri, Alberto Mantovani, Riccardo Barbieri, Massimo Valentini, Carlo Pupeschi e l’esordiente Mauro Mangherini, che portano alla compagine estense punti per il campionato italiano di società.