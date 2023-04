Ferrara Warriors col Torre Pellice

Il Ferrara Hockey sarà impegnato nell’ultima giornata del qualification round, in attesa di conoscere l’avversaria ai play off scudetto. Stasera e alle 20 al pattinodromo ‘Il Filatoio’ di Torre Pellice (To), i ragazzi di coach Crivellari affronteranno i padroni di casa senza obbiettivi di classifica. Nell’ultimo turno infrasettimanale, decisivo per il primo posto, infatti, il Ferrara Hockey ha perso con il risultato di 3-2 in casa col Trieste Edera, che così ha vinto di fatto il girone del qualification round. Matematicamente, quindi, la formazione triestina si qualifica come prima e nella fase finale play off affronterà l’Asiago Vipers, terzo nel girone del master round. Il Ferrara Hockey, invece, come seconda del qualification round affronterà una tra i Diavoli Vicenza e Milano, campione d’Italia uscente. Una sfida che si prospetta quasi proibitiva per la formazione ferrarese, che proverà comunque a giocarsela, in quanto sia i veneti, imbattuti in questa stagione, che Milano sono ostacoli durissimi.