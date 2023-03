Ferrara Warriors ripartono da Trieste

I Warriors ritornano in pista per rincorrere il sogno play off. Dopo il turno di riposo, il Ferrara Hockey riparte da Trieste per affrontare il Tergeste, che una settimana fa ha battuto il Torre Pellice, mentre proprio a Trieste la squadra estense contro l’Edera ha perso il primato in classifica nel girone del qualification round. L’appuntamento degli estensi nella settimana giornata è per sabato 25 marzo alle 20.30 al palasport Pikelc ad Opicina. Dopo sei giornate del qualification round, in classifica comanda l’Edera Trieste a 25 punti, con 5 gare giocate, segue il Ferrara Hockey a 21 punti, ma sono 4 le partite giocate, ovvero, ha già effettuato i due turni di riposo previsti. I ragazzi di coach Crivellari, quindi, hanno ancora la possibilità di raggiungere il primato del girone per giocarsi la fase finale play off scudetto di serie A hockey in linea. A tal proposito la società aggiunge come: "Quella di Trieste è la prima di quattro partite che dovranno essere vinte per arrivare ai play off, come prima squadra del girone. I mezzi tecnici per poterlo fare i nostri ragazzi li hanno tutti, sempre che riescano a gestire meglio i momenti difficili che si presenteranno".