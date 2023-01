Ferraresi, bilancio agrodolce al giro di boa

"Il bilancio è leggermente negativo, ci manca qualche punto, per fortuna c’è il tempo per risalire in classifica nel girone di ritorno". E’ il bilancio in chiaroscuro tratteggiato dal presidente del Sant’Agostino, Bruno Lenzi. "La ripresa del campionato sarà in salita – aggiunge con un filo di preoccupazione il massimo dirigente ramarro – per l’indisponibilità degli squalificati Ribello, Fiorini, Correggiari e Lodi e degli infortunati Savino e Marcolini, che non recupereranno in tempo utile, in casa contro il Russi, terza in classifica". Il mercato è stato light, limitato ai ritorni di Giacomo Lenzi e Mirko Lodi, rispettivamente dalla X Martiri e dal Castelfranco. La classifica migliore a fine 2022 è del Masi Torello Voghiera, pur senza stappare bottiglie di spumante.

"Il nostro girone di andata è positivo – è l’analisi del direttore generale Graziano Quarella – al giro di boa abbiamo 9 punti di margine sulla zona pericolosa. Va infatti considerato che quest’anno il campionato è molto più competitivo e più lungo: è dura". Eppure alla vigilia del campionato, in estate, si parlava di campionato di vertice. "Non siamo per ora in grado di lottare per il salto di categoria, sia economicamente sia a livello di strutture e attrezzature sportive. L’esonero di Biagini? Abbiamo cambiato allenatore non perché o non solo perché i risultati stentavano ad arrivare, ma soprattutto perché c’erano dei contrasti con l’allenatore: o si cambiava metà squadra o si cambiava allenatore, abbiamo scelto la seconda ipotesi. L’avvento di Rambaldi ha avuto un impatto positivo, è un allenatore serio e preparato: sono fiducioso per il futuro. E’ tornata serenità nel gruppo".

Il Masi Torello Voghiera riprenderà il campionato nell’anticipo di sabato (7 dicembre) alle 14.30 in casa con il Medicina. Bilancio in rosso per la Comacchiese, la neo promossa chiude il 2022 con solo 11 punti in classifica, in piena zona retrocessione.

"L’impatto iniziale nella nuova categoria è stato traumatico – è l’analisi dell’allenatore lagunare Oscar Cavallari – coinciso con cinque infortuni tutti nello stesso periodo e nello stesso reparto, quello offensivo. Nonostante queste difficoltà ci siamo ripresi, nella seconda metà dell’andata abbiamo giocato meglio, lasciando però per strada troppi punti. Ci sono però ancora le potenzialità per raggiungere la zona play out, che è il nostro obiettivo per il girone di ritorno".

Durante la sosta sono stati recuperati gli infortunati Biolcati e Fantinuoli (un fuoriquota del 2005 del quale si dice un gran bene) e messo a segno tre acquisti di mercato, gli argentini Echazu, Bona e D’Amico. L’esordio degli ultimi due è previsto domenica 8 a San Marino. Ricordiamo che manca ancora il tesseramento di Bona, ma l’iter è in discesa.

Franco Vanini