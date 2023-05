Festa 2G: è promossa in serie B

arena montecchio

54

ferrara 2g

61

FERRARA 2G: Giovinazzo ne, Romondia 8, Cattani 3, Tognon 1, Ciaroni ne, Seravalli 2, Agusto 9, Costanzelli 14, Yarbanga 13, Verrigni 1, Mujakovic 10, Fabbri ne. All. Castaldi.

Parziali: 24-19; 27-32; 37-47.

La Duegi vince anche gara due e può festeggiare la promozione in B Intteregionale. Missione compiuta per i ragazzi di coach Castaldi, trascinati dal pacchetto lunghi e in particolare dal duo Costanzelli-Yarbanga. Dopo un primo quarto di sofferenza, la Duegi domina nei secondi dieci minuti concedendo la miseria di tre punti a Montecchio, e allungando sul +5 all’intervallo lungo grazie al gioco da tre punti di Romondia.Al 30’ è 37-47, i padroni di casa provano a ricucire a inizio ultima frazione, ma quattro punti in fila del solito Costanzelli riportano i biancazzurri sul +10 (43-53). Montecchio però non ci sta e piazza tre "bombe" consecutive. Sulla parità a quota 54, Montecchio non segna più mentre la Duegi piazza il 7-0 decisivo grazie a Costanzelli e Yarbanga.

Jacopo Cavallini