Festa ai Trepponti Dominio africano a Comacchio

Dominio africano alla ‘Comacchio Half Marathon’. Una bella giornata di sport, quella svoltasi ieri pomeriggio, con il centro storico che si è popolato fin dal mattino per le operazioni di ritiro dei pettorali nella suggestiva Antica Pescheria, via delle Botteghe (di fianco ai trepponti). Un successo di presenze alla seconda edizione dell’evento podistico organizzato dall’Atletica Corriferrara e dal Comune di Comacchio. In totale, infatti, sono stati circa 2000 gli atleti iscritti tra gare competitive e ludico motorie. Si tratta di un vero record che supera le presenze della prima edizione nel maggio 2022. Un appuntamento che ha avuto anche un importante riscontro in termini turistici, infatti, tra atleti iscritti, accompagnatori e visitatori sono stati stimati oltre 4mila persone alla scoperta delle bellezze di Comacchio e del territorio basso ferrarese. Una giornata soleggiata e calda ha fatto da ideale cornice per le gare, che hanno preso il via alle 18 con la partenza della mezza maratona, competitiva e ludico motoria sui 10 km da via Trepponti della gara.

Da qui un lungo e colorato serpentone di atleti è stato accompagnato dagli applausi e sostegno del pubblico presente. Gli atleti della mezza maratona hanno percorso la distanza dei 21,097 km, attraversando la valle, con un’andata e ritorno, poi toccando il centro storico con vista Trepponti, proseguendo lungo il canale di Porto Garibaldi, attraversandone il centro, fino a correre a fianco all’arenile prima di tornare in città con l’arrivo nel centro di Comacchio. La cronaca della gara ha visto sfidarsi in testa gli atleti più attesi, con predominanza di quelli africani, con allungo decisivo e vittoria per Mayo Rodgers (Atletica Brugnera PN Friulintagli) tra gli uomini, invece tra le donne ha prevalso Wolkeba Asmerawork (Podistica Torino). Alle premiazioni il sindaco di Comacchio Pier Luigi Negri e l’assessore allo sport Emanuele Mari, che ha partecipato anche alla gara della 21 km. Sul podio degli assoluti, posto sulla suggestiva scalinata dei Trepponti, primo nella mezza maratona è stato l’atleta Mayo Rodgers (Atletica Brugnera PN Friulintagli) in 1h04’41, precedendo Lolkurraru Lengen (Pegarun Asd) 1h05’04, mentre terzo El Haissoufi Ismail (Rimini nord Sant’Arcangelo) 1h10’40. In campo femminile vittoria di Wolkeba Asmerawork (Podistica Torino) in 1h19’4, seguono Andrighettoni Claudia (US Quercia) 1h24’17 e Landuzzi Valentina (Podistica Pontelongo Bologna) 1h26’21. Nella gara dei 10 km vittoria di Pietro Sartore (Vicenza Marathon) in 31.47 tra gli uomini, mentre tra le donne prima Simona Mascaro (Gs Lamone Russi) in 40.33. Il presidente e vicepresidente di Atletica Corriferrara, Massimo Corà e Erica Cavalieri commentano: "Grande soddisfazione per la buona riuscita di questa seconda edizione. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento e grazie al Comune di Comacchio per il sostegno e per aver creduto fin da subito a questo progetto che ha un forte richiamo turistico, visto la variegata provenienza degli atleti da molte regioni italiane".

Mario Tosatti