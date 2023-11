Festa al palasport per i sessant’anni dell’Acli Sl Sg

Si è svolta sabato la celebrazione del sessantesimo di fondazione dell’Usd ACLI S. Luca S. Giorgio. In un palasport gremito da tutte le squadre di calcio e pallavolo – oltre trecento atleti presenti – dopo il saluto del presidente Corallini, il primo testimonial ad essere presentato è stato Ruben Buriani (nella foto con Corallini), che, cresciuto nelle giovanili della Spal, ha fatto una brillante carriera dapprima nel Milan giocando con Rivera e vincendo lo scudetto della stella, e poi a Napoli accanto a Maradona. Il conduttore della serata, Alessandro Sovrani, ha poi chiamato il primo gruppo di atleti, alternati tra calcio e pallavolo, a fare il giro del palasport per ricevere gli applausi del pubblico presente e per fare una foto ricordo. Successivamente il presidente Corallini, dopo aver presentato i due libri che raccontano la storia della società, il primo uscito in occasione del cinquantesimo della nascita della società, il secondo in questi giorni con il racconto degli ultimi dieci anni, ha fatto una veloce carrellata delle tappe più significative della vita della società. Chiaramente, essendo una società sportiva non si poteva non ricordare alcuni titoli vinti sia in campo calcistico (le tre promozioni dalla terza categoria alla seconda categoria e tre tornei “Paolo Mazza” vinti) che pallavolistico (una promozione dalla serie D alla serie C in campo maschile e tre promozioni dalla serie D alla serie C in campo femminile, oltre al titolo di campione regionale Under 18 sempre nel femminile). Accanto a questa attività da ricordare anche alcune iniziative di carattere sociale, come ad esempio l’attività calcistica proposta nella Casa Circondariale, l’accoglimento dei bambini ucraini dopo lo scoppio della guerra e una stretta collaborazione con il “Mantello”, ancora in essere. E’ stata poi la volta del secondo testimonial della serata, Giorgio Gnani, arbitro internazionale di pallavolo, che ha ricevuto una targa ricordo. La festa è terminata con tutti gli atleti raccolti al centro del palasport tra gli applausi festanti del pubblico.