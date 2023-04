Festa Copparo 2015: promozione matematica Pavani: "Squadra di qualità e grande panchina"

Copparo 2015 stacca in anticipo di una giornata il biglietto di salita alla Prima categoria. Da quando la dirigenza rossoblù decise di ripartire da zero nel segno dei bilanci in ordine, si sono bruciate le tappe. Ieri la formazione rossoblù ha superato con il più classico dei risultati il San Nicolo e ha conservato il vantaggio di quattro lunghezze sul Codifiume, a nulla è servito il successo casalingo per 2-0 sul Goro. Da notare che la Codigorese ha sconfitto 2-0 Amici di Stefano nello scontro diretto, vittoria che a questo punto servirà per il piazzamento play off. Al triplice fischio dell’arbitro è cominciata la festa nello spogliatoio del Copparo, poi proseguita nella piazza della cittadina. La partita con il San Nicolò non ha avuto storia, già decisa dopo un quarto d’ora. "Di lì in avanti – commenta Claudio Pavani, l’allenatore – abbiamo gestito il risultato e portato tranquillamente in porto la gara". C’era Pavani alla guida dei rossoblù anche l’anno scorso, un en plein che ha tre dediche: "Il presidente Andrea Mari, che sta vivendo un periodo familiare molto complicato; il mio staff: Stefano Vigorelli, un personaggio meraviglioso, che è riduttivo definirlo viceallenatore; il preparatore dei portieri Mauro Evangelisti e il team manager Gabriele Romani. Non da ultimo il direttore sportivo Gianluca Marzola, che ha portato alcuni giocatori che sono stati da esempio a tutto il gruppo. E poi un pensiero particolare alla mia famiglia, che non ha mai fatto mancare il sostegno". Un campionato sopra le righe fin dalle prime giornate. "La squadra che mi è stata messa a disposizione era di qualità, ma vincere non è mai scontato. Avevo la fortuna di avere anche una panchina profonda, che si è rivelata un valore aggiunto".

Franco Vanini