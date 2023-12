Festa del Cus in Castello

Un Galà di successo che ha accesso i riflettori sulla storia importante del Cus Ferrara. La serata si è svolta domenica sera nelle storiche sale dell’Imbarcadero del Castello Estense, una manifestazione fortemente voluta dal presidente Giorgio Tosi. Una serata davvero speciale per tutto il mondo del Cus Ferrara, che per la prima volta ha voluto dedicare un’intera serata alle proprie sezioni. Si è iniziato nel piazzale interno al Castello Estense, con le premiazioni previsi per il ‘Golf Xmas event’. I primi sono stati i più piccoli del ‘Club Giovani Academy’, alla presenza di Luca Martufi (Direttore Cus Ferrara Golf & Maestro), premiati da Rebecca Bonfigli (responsabile attività giovanile). A seguire è stata la volta delle premiazioni delle varie categorie adulti del golf. Tra le autorità l’assessore al turismo ed al bilancio Matteo Fornasini, il presidente Cus Ferrara Giorgio Tosi, mentre l’assessore allo sport Andrea Maggi è intervenuto con un video messaggio di saluto e congratulazioni per l’importante storia del Cus. La rettrice dell’Università di Ferrara, Laura Ramacciotti, non era presente per un sopraggiunto imprevisto.

In tutto erano oltre duecento le persone presenti. Nel corso della serata sono intervenuti per raccontare le diverse sezioni del Cus Ferrara Elena Bonafè e Lorenzo Basco per l’atletica, poi Francesco Fabbri (basket), Stefano Trevisani (calcio), Michele Savriè (canottaggio), Luca Salani (Fipe sollevamento pesi), Giovanni Tieghi (Judo), Alessandro Scalambra (nuoto), Vincenzo Spaccamonte (rugby), Ferdinando De Luca (tennis) e Carlo Trevisan (triathlon). Un altro momento è stato il riconoscimento ad una figura storica del Cus Ferrara, Gaetano Macciocchi, consegnato da Luca Martufi (direttore Cus Ferrara Golf) e il presidente Giorgio Tosi.

Nel corso dei vari interventi è stata sottolineata poi l’unicità della serata, che ha permesso di porre l’attenzione sull’importanza del Cus Ferrara nella città ed i tanti campioni che si sono allenati al centro di via Gramicia. Una menzione speciale è stata dedicata Maria Rita Carion, storica impiegata da oltre 40 anni al Cus. Tra le sezioni più storiche è stata ricordata quella del rugby, presente da 50 anni. Tra gli interventi anche quello della direttrice sportiva Carla Parolini, che ha sottolineato i valori e forza del Cus. In conclusione, la serata di Gala ha visto l’intervento del presidente Giorgio Tosi, che ha ringraziato i presenti e i sostenitori aggiungendo che "è una serata davvero speciale ed unica nel suo genere. Il tutto è nato dal momento di premiazione pensato dalla sezione golf, da cui ho voluto cogliere ed allargare quest’importante momento con tutta la ‘famiglia’ cussina. Radunare tutte le sezioni ha voluto essere un chiaro messaggio che si vuole trasmettere alla città, quello di fare crescere i nostri ragazzi e farli diventare uomini".

Mario Tosatti