Festa del rugby in casa Cus Ultimo match con Noceto

Domenica gli impianti cussini ospiteranno la consueta “Festa del rugby”, anticipata di circa un mese rispetto al passato ed effettuata in concomitanza dell’ultima giornata di campionato della squadra seniores.

Organizzata dai giocatori della prima squadra, sarà un momento di festa che accomunerà tutto il mondo ovale ferrarese, dal minirugby agli Old, chiamati a raccolta per condividere con il finale di stagione, anche il passaggio di consegne fra la vecchia e nuova dirigenza che guiderà le sorti di questo sport nel prossimo futuro.

Come noto il responsabile Claudio Trombetta lascerà l’incarico e si va verso un avvicendamento.

La giornata sarà ricca di avvenimenti, per un programma ricchissimo già dal primo mattino.

A partire dalle ore 9 il Trevisani vedrà lo svolgimento di un concentramento di minirugby diretto dai tecnici cussini, con i padroni di casa del Cus a ricevere Bologna ed Invictus San Pietro in Casale.

Dalle ore 11 gli spazi attigui ai campi vedranno l’allenamento all’aperto degli atleti di crossfit, weightlifting e powerlifting, che al termine si uniranno alla grigliata-terzo tempo del torneo giovanile e resteranno a tifare sugli spalti.

Alle 13, prima dell’ingresso sul campo per il riscaldamento di Cus Ferrara e Noceto, che daranno vita al match di serie C, sarà presentata l’attività della sezione per l’annata sportiva 2023-2024.

Quindi alle 15 l’epilogo della stagione per la prima squadra cussina che ha già blindato il terzo posto nel girone promozione; avversario il Noceto, formazione cadetta di quella militante in serie A.

Al termine del match, in area ristoro, terzo tempo “lungo” aperto a tutti i simpatizzanti con griglia, birra e musica con il Dj Al Anarch.

