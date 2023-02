Festa sui pattini a Forlì Bondeno sugli scudi

Si è svolto domenica 12 febbraio al Pala Galassi di Forlì lo spettacolo di pattinaggio che ricorda la fondatrice del piccolo Coro dello Zecchino d’Oro e allo stesso tempo affianca i progetti di solidarietà promossi da Uisp, Fondazione Mariele Ventre e Antoniano di Bologna. Alla competizione hanno partecipato 12 gruppi provenienti da varie regioni d’Italia, formati da atleti under 14, impegnati ad interpretare le canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro e del repertorio Disney. E’ stata una giornata speciale all’insegna del divertimento per Asd Pattinaggio Artistico Bondeno, che ha portato in gara una bellissima coreografia sulle note del brano “Impara a fischiettar”, nella versione originale diretta da Mariele, attraverso un gruppo composto dalle bambine più piccole alle prime prese con un’esibizione così importante, affiancate dalle ragazze più grandi che hanno impreziosito tecnicamente la rappresentazione. Complimenti a Giorgia, Ginevra Z., Gabriele, Ines, Azzurra, Emma, Anna Chiara, Ginevra M., Aria, Matilde, Martina, Aurora, Silvia, Caterina, Chiara B., Cesira Siria, Chiara T. Sofia, Ester, Serena, Veronica, Miriam, Marika, Gaia, Fiammetta, Asia e Alice, alle allenatrici Martina Guandalini e Flavia Vincenzi, agli allenatori Guido Mandreoli e Manuel Santulini, alle ragazze aiuto allenatrici e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di costumi e scenografie.

Fra gli ospiti campioni della manifestazione, che da sempre seleziona squadre che rappresentino l’eccellenza dell’attività Gruppi Folk Uisp (nata ben 50 anni fa) integrata nel mondo delle competizioni di pattinaggio, si sono esibiti il Quartetto Angels on Skate e il Gruppo Aurum di Pattinaggio Artistico Bondeno in coalizione con La Torre Reggio Emilia e Il Quadrifoglio Ferrara. L’evento è stato presentato come sempre da Guido Mandreoli, il trait d’union tra rotelle e Zecchino in quanto allenatore-coreografo ma anche autore del brano “Il Maggiolino Cicciaboccia”, e da Valter Brugiolo, interprete della celebre canzone “Popoff”. E’ stato un pomeriggio impegnativo per i piccoli atleti del Pattinaggio di Bondeno, che però hanno regalato soddisfazione e tanto divertimento ai numerosissimi genitori giunti al seguito per riempirli di applausi.