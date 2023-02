Festa sui pattini per le ferraresi Vince la Pattinatori Estensi

E’ iniziata domenica 19 febbraio l’emozionante avventura delle più giovani atlete di casa con la partecipazione alla fase provinciale del Campionato nazionale UISP Formula 2023, presso il Pattinodromo “Giorgio Burani” di Ferrara. Tantissime le atlete in gara per le 4 società ferraresi, Asd Pattinatori Estensi, ASD Pattinaggio Il Quadrifoglio, Skate Roller e Pattinaggio Artistico Bondeno, che si sono avvicendate in pista con grande entusiasmo e determinazione.

Accompagnate dagli allenatori Cinzia Roana, Federica Faccini, Martina Ravani, Alice Vecchi, Luca Vecchi e Alessia Polastri e dal Presidente Andrea Cavicchi, le giovanissime atlete de La Pattinatori Estensi hanno gareggiato in tutte le categorie della Formula U.G.A., UISP Giovani Atleti.

Prime a scendere in pista e prime a salire sul podio, le atlete Giulia Negri e Sveva Toselli che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto nella formula U.G.A. - Verde Start. Risultati significativi per le atlete Calzolari Vittoria, Elisavittoria Luku, Incandela Irene e Vittoria Biasini per la Formula U.G.A. - Verde Basic. Un buon esordio anche per le atlete Anna Chiara Guandalini, Cecilia Fogli, Sara Bevilacqua, Sharon Magri, Sofia Andreello, Anna Curti, Giada Crispino, Alessia Gallo, Alessia Ferraresi e Chiara Corazzari, tutte alla prima esperienza in Formula U.G.A nella numerosa categoria Verde Orsetti.

Nel pomeriggio è toccato alle atlete più giovani in assoluto aprire la turnata di gara, Arianna Andreini e Emma Podda, entrambe anno 2018, si sono aggiudicate rispettivamente il 1° e il 2° posto nella categoria Formula U.G.A. - Azzurro Cuccioli. A seguire, Ariel Isabella Marsico, anno 2017, di poco più grande, sale sul primo gradino del podio nella categoria Formula U.G.A. Azzurro - Minion A. Per la categoria Formula U.G.A. - Azzurro Minion B, un podio quasi tutto estense con Maria Rosa Gulisano, Ginevra Nese e Isabel Mammolenti, rispettivamente prima, seconda e quarta classificata. Una seconda doppietta con Raffaella Ipate e Giulia Gualandra, prima e seconda classificate nella categoria Azzurro Start; a seguire un numeroso gruppo di giovanissime atlete, Adele Stradiotto, Maia Albieri, Sofia Marzola, Anita Pasquato, Nicole Rotari, Greta Gulinelli, Aurora Busoni, Greta Buzzi, Emma Magri ed Eleonora Al Afchal.