Festa Uisp e 120 atlete alle gare provinciali

Un’intensa domenica di sport su rotelle al pattinodromo ‘Giorgio Burani’ di Ferrara, dove sono andate in scena le fasi provinciali di pattinaggio artistico per le categorie Uisp giovani atlete. In totale sono state ben 120 le atlete Uisp, che si sono esibite domenica appartenenti alle quattro società affiliate a Uisp, le due ferraresi Pattinatori Estensi e Pattinaggio il Quadrifoglio e le due società di Bondeno, lo Skate Roller e il pattinaggio artistico Bondeno. L’organizzazione è stata del comitato Uisp di Ferrara ed è stata diretta dal responsabile Sda Pattinaggio Uisp, Andrea De Vivo. Un appuntamento sportivo reso possibile con il prezioso contributo dei volontari delle società, in particolare Andrea Cavicchi, Federica Poli, Guido Mandreoli, Daniele Guandalini, Barbara Baldelli e tutti gli altri componenti delle società, perché come afferma proprio il dirigente Uisp, Andrea De Vivo: "Questi eventi sono un orgoglio per Ferrara e per il nostro comitato, perché dare importanza e visibilità anche alle nostre allieve più giovani è indispensabile, ed è grazie al prezioso contributo delle nostre società sportive che riusciamo a garantire queste iniziative".

La giuria della gara, messa a disposizione da Uisp Emilia Romagna, era composta da Cattagli Monica, Vitali Elena, Vincenzi Flavia e Giacometti Gianluca. Una domenica che si è conclusa con le premiazioni finali. Le vincitrici di categoria sono state Nepoti Caterina (bianco start), Boldrini Viola (bianco basic), Camisotti Marta (bianco orsetti), Balestra Chiara (rosso Advanced), Grimandi Susanna (bianco Advanced), Forti Giorgia (rosso orsetti), Gulisano Maria Rosa (azzurro Minion B), Marsico Isabella (azzurro Minion A), Andreini Arianna (azzurro cuccioli), Ipate Raffaella (azzurro start), Negri Giulia (verde start), Malipensa Sara (verde basic), Ferrari chiara (verde orsetti) e Cardi Sabrina (verde Advanced).

"Siamo molto contenti – conclude Andrea De Vivo – di essere riusciti a portare così tante atlete in pista, noi come comitato Uisp Ferrara, che continua a credere e supportare le attività e le società".

Mario Tosatti