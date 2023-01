Fetfatzidis e Bidaoui: la Spal li vuole entrambi

E se alla fine arrivassero sia Giannis Fetfatzidis che Soufiane Bidaoui? La notizia del giorno è che la Spal sta percorrendo entrambe le piste, con l’obiettivo di assicurarsi sia il greco dell’Al-Sailiya che il marocchino dell’Ascoli, con la speranza di regalare a mister De Rossi una coppia di trequartisti di qualità ed esperienza. Fino a ieri sembrava che Fetfatzidis e Bidaoui fossero soltanto uno l’alternativa dell’altro, invece evidentemente tra le linee lo staff tecnico medita di attuare una vera e propria rivoluzione sacrificando qualche giocatore attualmente in organico (Nicola Rauti?). Tra le due trattative, quella più semplice è senza dubbio quella per il greco, a quanto pare ben disposto a tornare in Italia per rimettersi in gioco in un campionato competitivo come quello di serie B dopo l’esperienza in Qatar.

È più complicato arrivare a Bidaoui – classe 1990 come Fetfatzidis –, se non altro per le richieste economiche dell’Ascoli e per la concorrenza di una serie di club. Col Picchio è più agevole l’operazione per Marcel Buchel (eventualmente attraverso uno scambio con Federico Proia), centrocampista classe 1991 che da un paio di mesi ha perso il posto da titolare.

Dovrebbe essere lui a prendere il posto di Salvatore Esposito in linea mediana: il direttore tecnico Lupo sta lavorando per portarlo in biancazzurro, ma a quanto pare l’eventuale fumata bianca non è imminente. Una curiosità: Buchel segna mediamente un gol a stagione: l’ultimo l’ha realizzato al Mazza contro la Spal la scorsa stagione, una rete tanto bella quanto pesante che ha regalato i tre punti all’Ascoli a tempo scaduto. Sullo sfondo resta sempre Luca Fiordilino del Venezia, che a Cosenza però considerano ormai un nuovo giocatore rossoblù. L’altra novità di giornata è il possibile scambio di portieri tra Spal e Pordenone, con Demba Thiam che andrebbe a difendere i pali dei ramarri – primi in classifica in serie C a braccetto con la Feralpi Salò e a +1 sul Vicenza – e Marco Festa, che arriverebbe a Ferrara. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un estremo difensore di 31 anni, che milita nel Pordenone dalla scorsa estate dopo la bellezza di sette stagioni consecutive a Crotone.

In realtà, in Calabria ha quasi sempre fatto il secondo portiere, collezionando appena nove gettoni tra serie A e B nei primi sei campionati in rossoblù. La scorsa stagione invece Festa ha disputato ben 26 partite nel campionato terminato però con la dolorosa retrocessione in serie C del Crotone. Oltre a Thiam, ha le valigie pronte Mattia Finotto. La punta deve soltanto decidere la destinazione, con Cosenza, Cittadella, Padova e Carrarese che lo aspettano a braccia aperte. Infine, si registra un sondaggio del Benevento per Alessandro Tripaldelli.

Stefano Manfredini