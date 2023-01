Fetfatzidis ha già svolto il primo allenamento in biancazzurro Si attende l’ok burocratico per poterlo utilizzare domani con l’Ascoli

Giannis Fetfatzidis ha sostenuto ieri il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. Salvo intoppi burocratici, la Spal attende per oggi il completamento dell’operazione e spera di poterlo mettere a disposizione di De Rossi già da sabato contro l’Ascoli. Il giocatore ha svolto l’intera preparazione precampionato con i qatarioti dell’Al-Sailiya: nella stagione scattata il 5 gennaio ha giocato 16’ del primo incontro e non è sceso in campo nel secondo, ma risulta essersi allenato regolarmente con i compagni sino alla settimana scorsa. La Spal conta che il "Messi greco" vada in forma rapidamente perchè sul piano fisico è il classico brevilineo mancino. A seguire le sue piste per conto di Lupo è stato soprattutto Mario Donatelli, collaboratore del ds che conobbe il ragazzo al Genoa durante la sua milizia in rossoblù e che ha ampia conoscenza del mercato a cavallo tra Europa orientale e paesi arabi. Il giocatore ha fatto carte false per tornare in Italia, e a Ferrara ha ridotto le sue pretese di contratto a un quinto circa del milione abbondante che percepiva per ogni stagione in Qatar. E’ descritto come entusiasta di rientrare nel calcio che conta dopo tre anni più ricchi sul piano finanziario piuttosto che tecnico. Sugli altri fronti, par di capire che su Buchel ogni decisione dipenda da Daniele De Rossi. Tocca al tecnico dare o meno il benestare all’operazione, al momento rinviata alla prossima settimana ma non del tutto tramontata. Proia potrà andare all’Ascoli indipendentemente da Buchel.