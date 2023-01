Fetfatzidis in biancazzurro, ci siamo La firma del trequartista a breve

Giannis Fetfatzidis è ad un passo dalla Spal. Il greco classe 1990 ha comunicato all’Al-Sailiya l’intenzione di trasferirsi a Ferrara, tornando a giocare nel nostro Paese a distanza di sette anni e mezzo dall’ultima volta. A quanto pare, il club qatariota non ha nulla in contrario, quindi tra Fetfatzidis e la società di via Copparo non sembrano davvero esserci ostacoli. La trattativa è ai dettagli, e anche se per una questione di scaramanzia in casa Spal predicano prudenza salvo imprevisti la prossima settimana dovrebbe firmare e mettersi subito a disposizione di mister De Rossi. La qualità di Fetfatzidis non è in discussione: ha giocato oltre 100 partite nella massima serie della Grecia e 27 nella Nazionale maggiore del proprio Paese, disputando anche un Mondiale. Senza dimenticare i 39 gettoni collezionati in serie A tra il 2013 e il 2015 con le maglie di Genoa e Chievo. Le incognite sul trequartista ellenico sono legate al fatto che negli ultimi anni ha giocato nel campionato del Qatar, non esattamente il più competitivo al mondo, e che negli ultimi quattro mesi abbia effettuato soltanto uno spezzone di gara (giovedì scorso, della durata di 16 minuti). Evidentemente però la Spal ha ottenuto le giuste garanzie anche sotto questo punto di vista, del resto a DDR servono giocatori pronti a scendere in campo. Si profilano tempi più lunghi per il secondo trequartista: Soufiane Bidaoui dell’Ascoli è l’obiettivo principale della Spal, ma resta in corsa anche Marras del Bari.

s.m.