"Fetfatzidis? Sarà uno dei migliori della B"

di Mauro Malaguti Prima conferenza di Joe Tacopina datata 2023: il presidente mette molti puntini sulle sue "i", chiarendo bilanci di mezza stagione, filosofia di progetto, costi e strategie di mercato: e non si può dire che non sia stato chiaro. Guai a dirgli però che tra i tifosi serpeggia preoccupazione per la classifica e per il solo arrivo di Fetfatzidis a oggi: "Solo? Solo? Guardate che abbiamo preso un calciatore che sarà uno dei migliori della serie B. Mi fa ridere che ci sia preoccupazione, qui stiamo spendendo soldi veri, con vera gente di calcio. In due anni ne spendiamo 23 per risanare la situazione, e 23 milioni in due anni sono probabilmente molto più di quanto altri abbiano mai messo nella Spal in un biennio. Il greco da solo ci costa il doppio di Esposito e Finotto. E arriveranno altre pedine, ma avrete notato che il mercato finora non è molto attivo in generale. Abbiamo identificato i tipi di giocatori che ci interessano e ci muoveremo per prenderli, ma vogliamo attendere che le trattative siano mature al punto giusto. Ai tifosi chiedo di attendere la fine del mercato e vedere cosa accade". Si accalora, Joe: "Questo non è fantacalcio,...