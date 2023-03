Fetfatzidis, un sinistro di gran pregio. Meccariello leader, Maistro fa le giocate giuste

ALFONSO 6. Pochissimo impegnato, è bravo di piede a trovare spesso la testa di La Mantia.

DICKMANN 6. Generosità totale, anche se fatica ancora a trovare la brillantezza di inizio anno. Assist-man per Prati, non sfrutta le sue altre scorribande. MECCARIELLO 7. Gran partita, da leader vero. In difesa sono tutte sue, ora avanti così.

ARENA 6,5. Sicuro anche lui, solo una esitazione a inizio ripresa.

TRIPALDELLI 5,5. Lotta con ardore come mai prima, ma sbaglia anche tecnicamente troppi passaggi e provoca il rigore. Deve battersi sempre così.

PRATI 7. Glielo avevano tolto mercoledì per questione di centimetri, il primo gol in serie B, ed eccolo riproporsi. Poi la solita partita bella e sicura. Il ragazzo ha stoffa e pur dovendosi ancora irrobustire fisicamente, regge gli straordinari delle tre partite in otto giorni.

ZANELLATO 5,5. Errori assortiti, e soprattutto rischia il cartellino rosso. Sostituzione dovuta. FETFATZIDIS 7. Vero uomo del match, con un gol di uncino sinistro di gran pregio e piroette che danno noia al Citta. Esce applauditissimo al 55’. E’ il solo dribblatore e va sfruttato.

TUNJOV 6. Gioca quasi un’ora in trequarti dietro LM19 e pur senza squilli, si rende utile in aiuto al centrocampo.

MAISTRO 7. Pur con qualche fatica a interpretare un ruolo per lui nuovo nella prima mezz’ora, decentrato a destra come è nell’inedito 4-2-3-1, si accende con il passaggio a Ioannis per l’1-0 e si ripete avviando il secondo di Prati: due giocate decisive e anche di pregio.

LA MANTIA 6. Finalmente più cercato per le sue caratteristiche, anche con lanci lunghi da spizzare per seconde palle ai compagni, fa gran lavoro sporco e riesce a essere più efficace. La Spal ci si appoggia e lui risponde presente.

SOZZA 6,5. Arbitraggio attento. Il Cittadella però recrimina sulla mancata seconda ammonizione di Zanellato.

ODDO 7. Mette una bella mano di suo sul ritorno ai tre punti. Alza il baricentro partendo a 4-2-3-1, gioca molto su lanci lunghi e seconde palle, finalmente consegnando ai suoi la scimitarra, quindi va a proteggere il vantaggio a 3-5-2. Col Cittadella si è vista una Spal "di serie B". RABBI 6. Entra sull’1-0 e corre dietro a chiunque. La gamba non gli manca.

MURGIA 6. Buon ingresso per l’ammonito Zanellato.

DALLE MURA 6. Riporta la difesa a tre centrali per proteggere il risultato ed è efficace.

ZUCULINI ng. Una cattura nel recupero.

ALMICI ng. Entra al 90’.

Mauro Malaguti