Filippini sul ’gioiello’ Matteo Prati "Spero giochi almeno in serie B"

FERRARA

E’ passato poco più di un mese dall’impresa degli azzurrini dell’Under 20 in Argentina che si sono arresi soltanto in finale all’Uruguay. Un risultato esaltante che ha visto lo spallino Matteo Prati tra gli attori principali. Emanuele Filippini, protagonista assieme al gemello Antonio del rettangolo verde degli anni Novanta-Duemila, ora secondo di Carmine Nunziata alla guida del team degli azzurrini, racconta questa esperienza. "Giocare un mondiale – spiega –, è sempre una bella esperienza. C’è poi il valore aggiunto di giocarlo con dei giovani che ti danno anche il centodieci per cento sul campo, vedi nei loro occhi la voglia di far bene, di sognare, di portare a casa il risultato. Eravamo partiti con una squadra in cui mancavano almeno 5-6 presunti titolari per impegni con i club, ma la squadra ha lo stesso disputato un grandissimo campionato del mondo".

Un risultato che vi ha sorpreso?

"Noi non ce l’aspettavamo, eravamo consapevoli che la squadra era buona, ma non che potesse arrivare così avanti. Il calcio è bello per questo però, se sei una squadra unita, che lotta per lo stesso obiettivo, puoi arrivare anche dove non ti saresti aspettato di arrivare".

Il punto di forza è stato quindi più l’aspetto caratteriale che quello tecnico?

"Un insieme delle due cose. Se sei forte tecnicamente ma non hai un buon gruppo fai fatica, e viceversa. Tra le due cose però è più importante essere un gruppo. Se hai quello, anche se hai la tecnica inferiore alle altre squadre riesci a sopperire in parte con l’unione. Noi avevamo giocatori che ci potevano fare la differenza con la giocata a livello individuale, Casadei, Baldanzi, Pafundi, Prati stesso. Però siamo arrivati in finale non per le giocate dei singoli ma grazie al gioco complessivo di squadra. Quella è stata la nostra costante".

Quali le Nazionali che l’hanno impressionata?

"Anche se abbiamo vinto contro di loro, la più forte mi è sembrata il Brasile, a livello sia fisico sia tecnico. Poi anche la Colombia, non forte tanto fisicamente quanto tecnicamente, con una rapidità incredibile".

Protagonista azzurro Matteo Prati, tra le poche note positive spalline della stagione appena trascorsa assieme al compagno Nicolò Contiliano…

"Prati lo stavamo seguendo e la prima volta che sono venuto a Ferrara a vederlo ho detto al mio allenatore che dovevamo provarlo perché mi aveva fatto un’ottima impressione sia a livello tecnico che fisico, e anche di personalità. E’ un ragazzo educatissimo, in campo e fuori. Anzi, in campo è più spavaldo che fuori, ha fatto giocate interessanti sia durante la stagione con la Spal sia in Nazionale. Fuori è quasi taciturno, in campo parlava con il pallone. E’ un leader in campo e lo è diventato anche un po’ fuori, perché gli altri hanno visto che è bravo davvero".

Prati è l’uomo mercato in casa Spal?

"Non me ne voglia la Spal ma mi auguro possa trovare una squadra dalla B in su che punti più al gioco che alla rottura del gioco stesso, perché le sue caratteristiche sono quelle e lì può davvero metterle in evidenza. Dico non la C perché l’ho vista per due anni e in tante gare non si gioca neppure a calcio. Per la B Prati è assolutamente pronto".

Beatrice Bergamini